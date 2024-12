Le Nigeria transforme les déchets plastiques… en frais de scolarité

Au Nigeria, l’initiative du programme plastic wast for school Fees permet à des parents démunis de financer l’éducation de leurs enfants grâce à des déchets plastiques, une solution qui permet de lutter contre la pollution tout en répondant à la crise éducative dans ce pays où plus de 20 millions d’enfants sont déscolarisés.

Le programme lancé par l’école My Dreamstead a non seulement un impact sur l’éducation des enfants, mais il aide également à résoudre le problème de la pollution plastique à Lagos, une ville qui génère chaque année plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques, et où la lutte s’intensifie pour faire face à ce fléau.

Une initiative qui mériterait de… faire école!

En rapportant ces déchets, les parents participent activement à la préservation de leur environnement tout en offrant à leurs enfants la possibilité de suivre une scolarité! Isaac Success, fondateur du programme, a ainsi affirmé que cela constituerait une réponse concrète à deux problèmes majeurs du Nigeria, la crise éducative et la gestion des déchets plastiques.

Pour plusieurs familles, ramasser du plastique dans l’espace urbain est ainsi devenu un moyen d’assurer un avenir meilleur à leurs enfants, tout en contribuant à un environnement plus propre et à la valorisation des déchets plastiques, problème écologique majeur encore trop peu affronté dans ce pays. A l’instar des initiatives de recyclage des déchets électroniques lancées au Cameroun, cette initiative anti-déchets plastiques mériterait de… faire école!