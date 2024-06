Nigeria : Interdiction des plastiques à usage unique

Le Nigeria, l’un des plus grands pollueurs de plastique au monde, s’apprête à franchir une étape décisive dans la lutte contre la pollution plastique. Dès janvier prochain, le pays mettra en place une interdiction nationale des plastiques à usage unique. La mesure vise à réduire considérablement la quantité de déchets plastiques et à encourager des pratiques plus durables.

Cette initiative, annoncée initialement pour les bureaux gouvernementaux, sera étendue à l’ensemble du territoire.

Un défi de taille pour un pays dépendant du plastique

Avec plus de 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques générés chaque année. Parmi ceux-ci, 70% finissent dans les mers et les décharges. Le pays fait face à un défi environnemental majeur. Les grandes villes comme Lagos, avec une population estimée entre 17 et 20 millions d’habitants, sont particulièrement touchées. Chaque jour, environ 50 à 60 millions de sachets d’eau usagés jonchent les rues. Celles-ci obstruent les égouts et les canaux d’eau.

Une politique nationale ambitieuse

Adoptée en 2020, la politique nationale de gestion des déchets plastiques envisageait déjà l’interdiction de certaines catégories de plastiques d’ici 2025. Cette vision s’appuie sur la création d’une économie circulaire où la conception, la production et l’utilisation des plastiques conduisent au recyclage et à la réutilisation. En janvier dernier, l’État de Lagos a pris les devants. Il a interdit les plastiques à usage unique et le polystyrène, largement utilisés dans les services de restauration et de livraison de rue.

Les défis de la mise en oeuvre

Bien que la mesure soit saluée par de nombreux experts, la mise en œuvre de cette interdiction risque d’être semée d’embûches. « Commencer par des actions faciles à mettre en œuvre, comme les plastiques à usage unique, et débuter par les bureaux gouvernementaux est un bon signal », a déclaré Leslie Adogame, directeur exécutif de l’ONG Sustainable Research and Action for Environmental Development. Cependant, l’ampleur de la dépendance du pays aux plastiques rendra l’adaptation difficile, notamment pour les petites entreprises et les vendeurs de rue.

Vers une transition écologique

Le Nigeria travaille également sur une nouvelle politique d’utilisation des plastiques qui vise à une élimination progressive des déchets plastiques. Dans les cinq prochaines années, les producteurs devront se tourner vers des alternatives plus durables. Les importations seront aussi strictement réglementées.