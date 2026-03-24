Le Nigeria exporte son premier surplus de carburant raffiné vers l’Afrique subsaharienne

Alors que les tensions au Moyen-Orient déséquilibrent les marchés mondiaux, le Nigeria s’affirme comme un nouvel acteur clé de la sécurité énergétique africaine. Avec ses premières exportations massives de carburant issues de la méga‑raffinerie de Dangote, le pays transforme un contexte international incertain en opportunité stratégique pour l’Afrique subsaharienne.

Le Nigeria sort ses griffes industrielles alors que les ondes de choc du conflit au Moyen-Orient font trembler les marchés énergétiques mondiaux. La méga-raffinerie d’Aliko Dangote, située à Lekki, près de Lagos, vient de franchir un cap historique en lançant ses premières exportations massives de carburant vers plusieurs nations du continent. Cette offensive commerciale intervient au moment même où le blocage stratégique du détroit d’Ormuz menace l’approvisionnement global, propulsant le géant nigérian au rang de bouclier énergétique pour ses voisins.

Un pont pétrolier entre Lagos et le reste du continent

Le groupe Dangote a officialisé dimanche l’expédition de douze cargaisons, totalisant 456 000 tonnes de produits pétroliers. Des pays comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Togo et même la Tanzanie, à l’autre bout du continent, figurent parmi les premiers bénéficiaires de cette production « made in Nigeria ».

Avec une capacité de 650 000 barils par jour, l’infrastructure dépasse désormais les besoins domestiques du pays le plus peuplé d’Afrique, lui permettant de répondre à une demande extérieure de plus en plus pressante. Aliko Dangote lui-même confie recevoir des appels d’acheteurs prêts à tout pour sécuriser leurs stocks dans ce climat d’incertitude mondiale.

La sécurité énergétique africaine face au chaos international

La stratégie d’exportation de la raffinerie s’est accélérée sous la pression des événements internationaux débutés fin février 2026. La flambée des cours du brut et l’explosion des coûts de transport et d’assurance ont forcé les économies africaines à chercher des solutions de proximité.

En se positionnant comme une alternative aux importations lointaines, la raffinerie de Lekki ambitionne de renforcer la sécurité énergétique en Afrique de l’Ouest, de l’Est et centrale. Le groupe attire même l’œil au-delà des frontières continentales, notamment pour son carburant d’aviation, très prisé par des acheteurs internationaux cherchant à contourner les zones de tensions.

Le défi du marché intérieur nigérian malgré l’abondance

Pourtant, ce succès à l’exportation cache une réalité sociale complexe au Nigeria. Si le pays dispose désormais de l’outil industriel pour raffiner son propre brut, la population subit de plein fouet une inflation énergétique record. À Lagos, le prix du litre d’essence a franchi la barre des 1 300 nairas, un saut vertigineux comparé aux 195 nairas du début d’année 2023.

Bien que la raffinerie ait initialement promis de prioriser le marché local pour éviter les pénuries récurrentes, elle n’échappe pas elle-même aux réalités du marché mondial. Le coût élevé du pétrole brut et des logistiques de transport pèse sur les prix finaux, laissant le gouvernement nigérian face au défi d’équilibrer sa nouvelle puissance industrielle avec le pouvoir d’achat de ses 230 millions d’habitants.