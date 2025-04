Le Niger mise sur l’or : une nouvelle raffinerie pour transformer sa richesse

Le Niger pose une action forte dans la valorisation de ses ressources naturelles. En s’associant avec la société émiratie Suvarna Royal Gold Trading, le pays lance la construction de sa première raffinerie d’or, accompagnée d’unités de transformation de pierres précieuses.

Un projet ambitieux qui marque une rupture avec des décennies d’exportations de matières premières brutes et ouvre une nouvelle ère de souveraineté économique.

Un partenariat stratégique pour une transformation locale

Mercredi 23 avril, à Niamey, un accord décisif a été signé entre le gouvernement nigérien et Suvarna Royal Gold Trading. Représentée par son PDG, Pattni Kamlesh Mansukhal Damji, l’entreprise émiratie s’engage à développer au Niger plusieurs projets d’envergure.

Elle prévoit la création d’une raffinerie d’or de pointe, ainsi qu’une unité de fabrication de bijoux raffinés. Un centre de taille et de polissage de pierres précieuses viendra également compléter cet ambitieux programme. Pour le ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, ce partenariat est une « volonté politique inébranlable ». Il vise à ériger le secteur minier en pilier de souveraineté et de prospérité nationale.

L’or nigérien : d’une exploitation artisanale à une industrie structurée

Depuis des décennies, l’exploitation de l’or au Niger repose majoritairement sur des pratiques artisanales. Avec une production de 2,424 tonnes en 2023, dont plus de 90 % issue de l’exploitation artisanale, le potentiel économique restait largement sous-exploité. Désormais, avec la future Royal Gold Niger SA, chaque gramme d’or extrait pourra être transformé localement. Cette évolution générera davantage de valeur ajoutée.

Elle permettra aussi de créer des emplois et de stimuler la formation de compétences spécialisées dans le pays.

Un levier majeur pour l’autonomie économique

Le lancement de cette raffinerie s’inscrit pleinement dans la refondation stratégique entreprise par les autorités depuis 2023, après le changement de régime. En multipliant les initiatives de transformation locale, le Niger cherche à rompre avec la dépendance économique extérieure et à sécuriser ses ressources contre les réseaux illicites. La raffinerie d’or, combinée aux projets de développement dans les secteurs miniers et énergétiques, est appelée à devenir un moteur essentiel du développement durable et inclusif du pays.