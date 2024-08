Le Niger emboîte le pas au Mali et rompt avec l’Ukraine

Le Niger suit le Mali en rompant ses relations diplomatiques avec l’Ukraine, accusant Kiev de soutien au terrorisme et renforçant leur alliance régionale.

Le Niger a récemment annoncé une rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec l’Ukraine, emboîtant le pas au Mali qui avait pris la même décision deux jours auparavant. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions croissantes suite aux accusations portées par Bamako contre Kiev, l’accusant de soutenir des groupes terroristes.

Une décision motivée par la solidarité

Le colonel-major Amadou Abdramane, porte-parole du gouvernement nigérien, a déclaré que cette rupture est un acte de solidarité avec le Mali, un allié proche du Niger. « Le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple maliens, décide en toute souveraineté de la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l’Ukraine« , a-t-il affirmé.

À la fin de juillet, des combats ont éclaté à Tinzaouatène, à la frontière entre le Mali et l’Algérie, opposant l’armée malienne et les paramilitaires russes de Wagner à des groupes rebelles et jihadistes. Ces derniers ont revendiqué une victoire significative, affirmant avoir tué des dizaines de soldats maliens et de membres de Wagner. Le porte-parole des services de renseignement ukrainiens avait sous-entendu que Kiev avait fourni des informations cruciales aux rebelles, ce qui a été perçu comme un soutien au terrorisme par le gouvernement malien.

Réactions et condamnations

Les déclarations de l’Ukraine ont suscité une forte indignation au Niger. Le colonel-major Abdramane a qualifié les propos du porte-parole ukrainien de « subversifs et inacceptables » et a annoncé la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer sur ce qu’il considère comme une agression ukrainienne. Le silence de l’Union africaine sur cette affaire a également été déploré par Niamey.

Cette rupture diplomatique entre le Niger, le Mali, et l’Ukraine a des implications géopolitiques majeures. Elle renforce l’alliance entre le Niger et le Mali tout en isolant davantage l’Ukraine sur la scène internationale. De plus, elle reflète une tendance croissante de certains pays africains à se distancer des influences occidentales, préférant se rapprocher de partenaires comme la Russie.