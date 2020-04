Le monde risque jusqu’à 1 milliard d’infections et 3,2 millions de décès dus au COVID-19 dans des pays fragiles

Les estimations préliminaires compilées par l’IRC, International Rescue Committee, sont basées sur la modélisation épidémiologique et les données produites par l’Imperial College de Londres et l’Organisation mondiale de la santé.

Sur la base de scénarios de réponse potentiels, l’International Rescue Committee (IRC) estime entre 500 millions et 1 milliard d’infections, entraînant entre 1,7 et 3,2 millions de décès, dans 34 pays touchés par des conflits et fragiles; il reste un petit laps de temps pour mettre en place une réponse solide au COVID-19 alors qu’il en est encore à ses débuts dans ces pays ; un financement urgent des interventions de première ligne est nécessaire; une distanciation sociale extrême insoutenable dans la plupart des contextes humanitaires, des approches locales sont nécessaires – comme indiqué dans le nouveau rapport de l’IRC «Une taille ne convient pas à tous: atténuer le COVID-19 dans les contextes humanitaires».

Une nouvelle analyse alarmante de l’International Rescue Committee (IRC) révèle que sans action rapide dans les prochaines semaines pour atténuer la propagation de Covid-19, le monde pourrait voir jusqu’à 1 milliard d’infections [1] et 3,2 millions de décès dus au COVID-19 le cours de la pandémie dans 34 pays touchés par la crise desservis par l’IRC [2], y compris des zones de guerre comme l’Afghanistan, la Syrie et le Yémen. David Miliband, président et chef de la direction de l’International Rescue Committee, a déclaré: «Ces chiffres devraient servir de signal d’alarme: le poids total, dévastateur et disproportionné de cette pandémie n’a pas encore été ressenti dans les régions les plus fragiles et déchirées par la guerre du monde. des pays. Nous sommes encore dans un laps de temps critique pour mettre en place une réponse préventive robuste aux premiers stades de COVID-19 dans bon nombre de ces pays et empêcher une nouvelle perpétuation de cette épidémie dans le monde. »Les estimations préliminaires compilées par l’IRC sont basées sur la modélisation épidémiologique et les données produites par l’Imperial College de Londres et l’Organisation mondiale de la santé. Ce modèle prend en compte la structure par âge, la taille des ménages et les schémas de contacts sociaux des différents pays, ainsi que les schémas de mortalité depuis le début de l’épidémie en Chine. Les calculs de l’IRC pour les 34 pays dans lesquels nous travaillons mettent en évidence l’étendue de la charge pesant sur les pays fragiles de l’épidémie de COVID-19 et l’importance des actions immédiates dans les semaines à venir pour influencer la trajectoire de l’épidémie.

Les scientifiques étudient toujours les moteurs de la pandémie dans les contextes à faible revenu, y compris des facteurs tels que les risques pour la santé de la population qui peuvent faire augmenter les taux d’infection, ou d’autres tels que la structure d’âge de la population plus jeune qui peut faire baisser les taux de mortalité; ces chiffres sont néanmoins suffisants pour déclencher une alarme significative sur la trajectoire internationale de COVID-19. Cependant, trois limites importantes des données actuelles suggèrent que les estimations pour les pays fragiles peuvent être au mieux conservatrices:

(1) Capacité de soins de santé et taux de reproduction du virus (R0): Le modèle ICL / OMS utilise les meilleures données de mortalité disponibles en provenance de Chine, ce qui présuppose que les niveaux de soins médicaux qui y sont disponibles seraient disponibles ailleurs. Comme l’IRC l’a déjà averti, les États fragiles sont loin d’avoir la capacité de soins de santé offerte en Chine. Rien qu’au Venezuela, la crise économique et humanitaire de longue date a contraint plus de la moitié des médecins à quitter le pays et 90% des hôpitaux sont déjà confrontés à une pénurie de médicaments et de fournitures essentielles. En outre, les camps de réfugiés dans les pays inclus dans l’analyse comme la Syrie, la Grèce et le Bangladesh représentent certaines des régions les plus densément peuplées du monde – jusqu’à 8,5 fois plus densément peuplées que le bateau de croisière Diamond Princes, où la transmission du virus était jusqu’à quatre fois plus rapide qu’à Wuhan, en Chine [3]. Au-delà de la démonstration de l’impossibilité d’une extrême distanciation sociale dans ces contextes et de la rareté des capacités de santé de base, cela suggère que le taux de reproduction du virus dans des poches importantes de ces États est susceptible d’être bien plus élevé que ne le suggèrent les projections actuelles.

(2) Vulnérabilité humanitaire préexistante: ces chiffres de mortalité ne tiennent pas compte des décès excessifs causés par la vulnérabilité humanitaire sous-jacente (y compris la comorbidité due à des problèmes de santé préexistants tels que la malnutrition) ou par l’instabilité économique et politique qui constitue une «double urgence» pour les contextes fragiles. Alors que des fermetures strictes et des distanciations sociales sauveront incontestablement des vies dans les pays les plus riches, des conséquences directes telles que les fermetures de marchés et les pertes de revenus (sans de solides filets de sécurité sociale) risquent de provoquer l’appauvrissement, la faim et la violence domestique dans les contextes humanitaires. Sans suffisamment de filets de sécurité sociale ou de plans de secours en place pour empêcher les gens de plonger davantage dans la pauvreté et la faim, ces mêmes mesures risquent de nuire aux populations déjà prises dans des États faibles ou des contextes humanitaires instables.

(3) Perturbations de l’acheminement de l’aide humanitaire: les restrictions de mouvement et les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont déjà une incidence sur la capacité d’organismes comme l’IRC à fournir une aide humanitaire vitale aux personnes dans le besoin. Le Soudan du Sud, un pays avec seulement 4 ventilateurs et 24 unités de soins intensifs et où près de 65% de la population dépend de l’aide humanitaire, peut par exemple faire face à la famine avec un mélange toxique de mouvements restreints, d’instabilité économique, de réduction de la main-d’œuvre agricole et de taux élevés préexistants. niveaux de malnutrition et d’insécurité alimentaire chronique.

Il est clair que l’impact de COVID-19 dans ces contextes sera différent de celui des pays développés les premiers touchés par la pandémie – et un modèle «taille unique» basé sur des mesures dans les pays touchés en premier par COVID-19 est irréaliste et potentiellement contre-productif. Afin d’identifier les mesures sur mesure qui sont non seulement appropriées mais nécessaires pour les États touchés par une crise, l’IRC a publié un nouveau rapport, «« One Size Does Not Fit All: Mitigating COVID-19 in Humanitarian Settings »détaillant les risques et les solutions possibles nécessaires pour combattre le COVID-19 dans des environnements fragiles – et pour éviter d’exacerber les souffrances humanitaires.

David Miliband, président et chef de la direction de l’International Rescue Committee, poursuit: «La clé est maintenant pour les donateurs de mettre d’urgence un financement flexible derrière les efforts de première ligne, déjà positionnés pour augmenter et servir les plus vulnérables. Cela nécessite un accès constant à l’équipement de protection individuelle, des tests et l’isolement de tous les cas suspects, des unités d’isolement et des stations de lavage des mains. Les donateurs, les acteurs de l’intervention et les gouvernements doivent travailler ensemble pour éliminer tout obstacle aux restrictions d’adaptation de l’aide humanitaire afin d’assurer l’accès aux fournitures et équipements COVID-19, à la nourriture et aux autres biens de base, ainsi qu’aux services de santé, de protection et de subsistance. L’IRC met en œuvre une stratégie de réponse globale qui vise à atténuer la propagation du COVID-19 et à traiter les patients, mais se concentre également sur la satisfaction des autres besoins sanitaires et économiques de nos clients et l’expansion de nos services de protection pour les femmes et les filles. Sans une action internationale immédiate qui prend en charge les besoins et les défis uniques auxquels sont confrontés les habitants de ces pays face à COVID-19, la conséquence sera la perte de vies humaines et de moyens de subsistance à une échelle effroyable. »

