Tous les 25 mai, le monde célèbre la journée internationale de l’Afrique. Ce jour commémore l’anniversaire de la signature des accords de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), l’ancêtre de l’Union africaine (UA), le 25 mai 1963.

Chaque année, le 25 mai, le monde entier mais aussi les différents pays du continent africain célèbrent la Journée de l’Afrique. La façon de célébrer cette journée est libre et ouverte à une large interprétation. Au Zimbabwe, le 25 mai est un jour férié, alors que dans l’ancien port esclavagiste du Sénégal, sur l’île Goree, un nouveau mouvement surnommé «Africains Rising», réclamait la paix, la dignité et la justice pour les Africains sur le continent et la diaspora.

Ailleurs, il y a des concerts et des cérémonies pour marquer ce jour. La fête de l’Afrique est également célébrée par des Africains à l’étranger et les communautés de la diaspora de différentes nationalités se réunissent dans des espaces culturels et échangent des recettes traditionnelles.

Mais comme beaucoup d’autres vacances, le point et l’histoire de la célébration de la Journée de l’Afrique semblent perdus sur beaucoup. Ses origines remontent au 15 avril 1958, lorsque la première Conférence des États africains indépendants réunissant les pères des mouvements de libération de l’Afrique. À l’époque, il y avait peu d’États africains indépendants, mais les quelques dirigeants présents – du Ghana, de l’Éthiopie, du Soudan, du Liberia notamment- étaient là pour rejeter le colonialisme et trouver un intérêt commun.

En imaginant une organisation interétatique avec un objectif partagé, elle a semé les graines de ce qui deviendrait l’Organisation de l’unité africaine (plus tard annoncée en 2001 en tant qu’Union africaine) lancée le 25 mai, 1963 par 32 nations libres, dirigées par Julius Nyerere de la Tanzanie, Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré de Guinée et Kenneth Kaunda de Zambie. C’est pourquoi chaque année, la fête de l’Afrique est célébrée le 25 mai.

Plus d’un demi-siècle plus tard, le colonialisme n’est plus l’ennemi commun, et trouver un message clair d’une communauté d’États est devenu plus difficile. L’Union africaine utilise la Journée de l’Afrique pour mettre en évidence certains thèmes de développement: cette année, c’est la jeunesse.