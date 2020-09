Le milliardaire Femi Otedola achète des Ferrari pour chacune de ses filles

Les réseaux sociaux bourdonnent à nouveau après que DJ Cuppy a révélé que son père, le milliardaire Femi Otedola, avait acheté trois Ferrari Portofino pour elle et ses deux sœurs. Le richissime homme d’affaires nigérian est évidemment « un papa adoré » pour ses enfants. Otedola a acheté une Ferrari Portofino pour chacune de ses trois filles, Temi, Tolani et DJ Cuppy. Un modèle 2020 de la voiture rapide coûterait environ 215 000 dollars (83,2 millions de nairas).

Les Ferrari sont venues dans différentes couleurs qui semblaient convenir à la personnalité de chaque fille. Le véhicule de DJ Cuppy est venu dans sa couleur rose. Quant à Temi, sa Ferrari est une belle couleur marron, tandis que celle de Tolani, est de couleur bleu cool. Les filles enthousiastes se sont tournées vers les réseaux sociaux pour partager des photos des cadeaux de leur père.

DJ Cuppy, qui a récemment sorti son premier album «Original Copy», avait averti ses fans sur Twitter plus tôt qu’elle allait mettre le feu sur la Toile avec de bonnes nouvelles. Elle a donc partagé une série de photos des voitures de luxe sur sa page et a expliqué, dans sa légende, que leur père les avait emmenées faire du shopping et en avait acheté une pour chacune d’elles. Elle a écrit : « Papa nous a emmenés faire du shopping et en a acheté une pour chacune ! Ferrari Portofino ».

Également très joyeuse, Temi a partagé des clichés sur sa page, tout comme sa sœur Tolani. L’artiste connue pour afficher, sur les réseaux sociaux, sa complicité avec son père milliardaire, a déclaré qu’elle lui avait dit que « ce n’était plus nécessaire ». Même si le tweet était clairement une parole de sa chanson, les fans ne pouvaient pas s’arrêter de se prononcer dans la section des commentaires.

Peu de temps après avoir révélé qu’Otedola avait acheté les voitures de luxes pour ses trois filles, Tolani Otedola, Temi Otedola et Florence Otedola alias DJ Cuppy, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont commencé à réagir. L’une des réactions les plus marquantes est venue du chanteur populaire Davido.

Le chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques nigérian, qui est père de deux filles, a félicité DJ Cuppy et a également promis de faire de même pour ses filles un jour. Il a écrit: «Félicitations Cuppy… .Je ferai de même pour mes filles un jour Amen ».