Le Maroc remet plus de 600 000 pièces de fournitures médicales à l’Union africaine pour lutter contre le COVID19

La Commission de l’Union africaine a reçu aujourd’hui des fournitures médicales du Royaume du Maroc qui renforceront la capacité continentale de riposte à la pandémie de COVID-19. L’envoi comprenait les articles suivants :500 000 masques faciaux non tissés; 4 000 manteaux, 40 000 bouchons d’hygiène, 60 000 visières et 2 000 litres de gel hydro-alcoolique.

Les fournitures ont été reçues par le Commissaire aux affaires sociales S.E. Mme Amira Elfadil, et le représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’UA S.E. Ambassadeur Mohammed Arrouchi. La cérémonie a également réuni les Centres africains de contrôle des maladies (CDC Afrique) et les médias.

«Je reçois ce don du Royaume du Maroc au nom du président de la Commission de l’Union africaine, S.E. M. Moussa Faki Mahamat, et au nom du CDC Afrique. Nous apprécions grandement cette donation de SM le Roi Mohammed VI et du gouvernement du Maroc. Le Maroc étend sa main et son soutien à 15 États membres en Afrique ainsi qu’à l’Union africaine (UA) », a déclaré le commissaire El Fadil. Elle a ajouté: «Ce don représente les valeurs de soutien et de solidarité entre les États membres de l’UA. Nous avons convenu de combattre COVID-19 par l’unité et la solidarité ».

Le commissaire Elfadil a également félicité l’industrie privée africaine pour avoir relevé le défi. «Ces produits médicaux que nous recevons sont fabriqués localement au Maroc. Au sein de la Commission de l’UA, nous appelons les États membres à renforcer leurs capacités de fabrication de produits médicaux en Afrique ».

La réunion du Bureau de l’Union africaine tenue le 26 mars 2020 a encouragé les États membres à soutenir la production locale de matériel médical.

S’exprimant à l’occasion, Amb. Mohammed Arrouchi a déclaré que le don était l’initiative du roi Mohammed VI du Maroc. «Le Maroc est toujours prêt à être en compagnie de frères et sœurs africains pour partager son expertise et son équipement médical», a déclaré l’ambassadeur.