Le Maroc mise sur le numérique : 200 000 enfants formés à l’intelligence artificielle d’ici 2030

Dans le cadre de sa stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », le royaume du Maroc lance un programme inédit de formation destiné aux enfants, centré sur les compétences numériques et l’intelligence artificielle. L’objectif : construire une génération connectée, innovante et prête à relever les défis de l’économie numérique de demain.

Une initiative ambitieuse pour l’avenir des jeunes Marocains

Le 20 octobre 2025, les autorités marocaines ont officiellement donné le coup d’envoi d’un vaste programme éducatif à l’échelle nationale, visant à initier 200 000 enfants aux outils numériques et à l’intelligence artificielle (IA). Ce projet, déployé progressivement à travers le pays, s’inscrit dans une volonté politique affirmée de réduire la fracture numérique et de renforcer l’inclusion technologique dès le plus jeune âge.

Ce programme d’apprentissage est le fruit d’un partenariat stratégique entre plusieurs institutions marocaines : les ministères de la Transition numérique, de la Jeunesse, de l’Économie et des Finances, ainsi que le Centre international d’intelligence artificielle du Maroc, AI Movement. Ce dernier est rattaché à l’Université Mohammed VI Polytechnique et opère sous l’égide de l’UNESCO.

Une première phase déjà lancée dans douze villes

La phase pilote du programme est déjà en cours dans douze grandes villes marocaines, avec l’implication de 65 formateurs spécialisés issus des centres de jeunesse. À terme, le projet sera étendu à l’ensemble des régions du royaume. Cette première étape permettra de tester les outils pédagogiques, de recueillir les retours des encadrants et d’optimiser le déploiement à grande échelle.

En misant sur la formation des enfants, le Maroc veut faire émerger une nouvelle génération de citoyens numériques, capables de comprendre, utiliser et développer les technologies de demain. C’est aussi un moyen de renforcer la souveraineté technologique du pays et d’affirmer son rôle de leader régional dans le domaine de l’innovation digitale.

« Maroc Digital 2030 » : une vision globale pour la transformation numérique

Ce programme d’initiation s’intègre dans une stratégie nationale baptisée « Maroc Digital 2030 ». Présentée comme un véritable plan directeur de la transformation digitale du royaume, cette feuille de route vise à positionner le pays comme un hub numérique de référence en Afrique.

Parmi les ambitions de cette stratégie : former 100 000 jeunes par an aux métiers du numérique d’ici à 2030 (contre seulement 14 000 en 2022), encourager l’innovation dans les technologies émergentes, et stimuler l’écosystème des startups. L’objectif final est de générer 240 000 emplois directs dans le secteur numérique et d’apporter une contribution de 100 milliards de dirhams au PIB national d’ici la fin de la décennie.

Trois partenariats structurants pour booster l’écosystème digital

En amont du lancement du programme éducatif, le gouvernement marocain avait signé, le 25 septembre 2024, trois conventions d’envergure pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie « Maroc Digital 2030 ».

Développement du secteur de l’outsourcing

La première convention, couvrant la période 2024-2030, vise à renforcer le secteur de l’externalisation des services (outsourcing). Ce contrat-programme regroupe plusieurs acteurs publics et privés, dont la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), l’Agence spéciale Tanger Méditerranée, et la Fédération marocaine de l’externalisation des services. Le but est de faire du Maroc un acteur incontournable dans ce secteur à fort potentiel.

Bourses pour les doctorants dans le numérique

Le deuxième partenariat, signé avec le ministère de l’Enseignement supérieur et le Centre national de la recherche scientifique, prévoit la création d’un programme de bourses pour les doctorants spécialisés dans les technologies numériques. Ce dispositif prévoit l’octroi de 550 bourses de 7 000 dirhams mensuels sur trois ans, afin d’encourager la recherche et l’innovation technologique.

Formation de formateurs dans les technologies avancées

Le troisième accord, en collaboration avec le ministère de l’Inclusion économique et des Compétences, a pour objectif de former une nouvelle génération de formateurs spécialisés dans les domaines du numérique et des technologies avancées. Cette initiative contribuera à renforcer les compétences locales et à soutenir la montée en puissance du capital humain dans ce secteur stratégique.