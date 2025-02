Le Maroc frappé par un nouveau séisme dans sa partie nord

Lundi soir, un séisme de magnitude 5,2 a secoué la province de Ouezzane, dans le nord-ouest du Maroc, causant une vive inquiétude dans plusieurs villes du pays. L’épicentre de la secousse a été localisé à 20 kilomètres de profondeur, près de la commune de Brikcha. À 23h48min43 sec, les habitants des villes avoisinantes, dont Rabat, Salé, Témara, Kénitra et Casablanca, ont ressenti la secousse. L’Institut national de géophysique (ING) a confirmé l’événement en fournissant les coordonnées exactes de l’épicentre : 34.954 degrés de latitude Nord et 5.635 degrés de longitude Ouest.

Bien que les autorités locales n’aient pas signalé de dégâts importants, ce tremblement de terre a ravivé les souvenirs du séisme dévastateur de 2023, qui avait frappé la région de Marrakech, causant des pertes humaines tragiques et des destructions considérables. Le séisme d’Al-Haouz, d’une magnitude beaucoup plus forte, avait tué près de 2900 personnes et fait plus de 5600 blessés, plongeant la région dans une crise humanitaire majeure.

Vulnérabilité du Maroc aux tremblements de terre

Les secousses récentes dans le nord du pays fait ressortir la question de la vulnérabilité du Maroc aux tremblements de terre, notamment dans la zone de la chaîne de l’Atlas, où la tectonique des plaques crée une pression constante qui peut entraîner des séismes. Si ce tremblement de terre n’a pas causé de dommages importants cette fois-ci, il demeure un avertissement sur la nécessité de renforcer les infrastructures et de mettre en place des mesures de prévention efficaces pour protéger la population en cas de catastrophe plus grave.

En effet, le Maroc n’est pas le seul pays d’Afrique du Nord à être confronté à des tremblements de terre dévastateurs. La région, en raison de sa situation géographique, se trouve régulièrement exposée à des secousses. Par exemple, la Tunisie a également subi plusieurs tremblements de terre dans le passé, bien que de moindre ampleur. De même, l’Algérie, qui connaît une forte activité sismique, a été frappée par des tremblements de terre dévastateurs au fil des années, comme celui de Boumerdès en 2003, qui a fait plus de 2000 morts et des milliers de blessés.

Reconstruction au Maroc suite au séisme d’Al-Haouz

Au-delà de l’Afrique du Nord, d’autres régions du continent africain sont également confrontées à des catastrophes naturelles qui ne cessent d’augmenter en fréquence et en intensité. Le continent africain est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, ce qui engendre des phénomènes climatiques extrêmes tels que des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur. Ces événements provoquent souvent des destructions massives de biens et des pertes humaines, notamment dans les pays d’Afrique subsaharienne.

Pour le Maroc, la reconstruction suite au séisme d’Al-Haouz reste une priorité. Des efforts considérables ont été déployés pour aider les victimes, reconstruire les maisons et les infrastructures, et soutenir les personnes déplacées.