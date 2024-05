Le Maroc célèbre les échecs avec style

Du 17 au 19 mai 2024, le Maroc a l’honneur d’accueillir une étape des célébrations du 100ème anniversaire de la Fédération internationale des échecs (FIDE). Cet événement marquant a rassemblé des passionnés d’échecs du monde entier pour une série de tournois, d’expositions et de conférences, commémorant un siècle de compétition intellectuelle et de camaraderie dans le monde des échecs.



Les festivités ont débuté le 17 mai avec un gala d’ouverture officiel, en présence de dignitaires marocains et de personnalités du monde des échecs. La journée suivante a été consacrée aux tournois d’échec, avec des compétitions pour toutes les catégories d’âges et de niveaux. Les participants ont pu s’affronter dans des parties classiques, des blitz et des parties rapides, testant leurs compétences stratégiques et leur esprit de compétition.

Un hommage à l’histoire des échecs

En marge des tournois, des expositions retraçaient l’histoire riche et fascinante des échecs, depuis ses origines anciennes, jusqu’à son statut de sport international d’aujourd’hui. Des conférences et des ateliers ont également été organisés, permettant aux participants d’approfondir leurs connaissances sur le jeu et de découvrir les dernières innovations dans le domaine des échecs.

Les célébrations du centenaire de la FIDE au Maroc ont été un succès retentissant, rassemblant des passionnés d’échecs du monde entier et contribuant à promouvoir ce sport intellectuel fascinant. L’événement a également été l’occasion de mettre en lumière la beauté et la culture du Maroc, offrant aux visiteurs une riche expérience.

Le Maroc, un pays de tradition échiquéenne

Le Maroc a une longue tradition échiquéenne, avec des joueurs talentueux qui ont brillé sur la scène internationale. Le pays abrite également de nombreux clubs d’échecs et organise régulièrement des tournois et des événements échiquéens. Les célébrations du centenaire de la FIDE ont permis de renforcer la position du Maroc comme un acteur important dans le monde des échecs