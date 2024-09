Le Maroc au secours du Portugal dans la lutte contre les incendies

Les Forces Armées Royales (FAR) ont dépêchant deux avions Canadair au Portugal pour combattre les incendies ravagent le nord du pays. Cette intervention qui s’inscrit dans une tradition de solidarité du Maroc envers ses voisins.

Doté d’une flotte moderne d’avions bombardiers d’eau, le Maroc a acquis une expertise reconnue dans la lutte contre les incendies de forêt. Les équipages marocains, habitués à ce type d’opérations, en raison des récurrents feux de forêt, sont rapidement mobilisés pour intervenir sur les zones sinistrées. Des formes d’intervention jadis menées en Espagne et en Italie.

Partenariat dans la lutte contre les incendies

Ce déploiement renforce les liens étroits qui unissent le Maroc et le Portugal. Les deux pays entretiennent une coopération fructueuse dans de nombreux domaines, et la lutte contre les incendies en est un exemple emblématique. L’intervention marocaine met en exergue l’importance de la coopération internationale face aux incendies de forêt, exacerbés par le changement climatique.

En juin dernier, l’Espagne a réaffirmé son engagement à coopérer avec le Maroc dans la lutte contre les incendies de forêt. Une coopération qui entre dans le cadre d’accords bilatéraux existants visant à mieux protéger les ressources naturelles et la sécurité des populations des deux pays.

Échange de données entre le Maroc et l’Espagne

Selon cet accord, les deux pays, en plus d’échanges de données sur les risques d’incendies, les meilleures pratiques de prévention et de lutte, partageront les leçons tirées des expériences passées. Il est prévu l’organisation régulière d’exercices d’entraînement en vue de simuler des scénarios d’incendies transfrontaliers et tester la coordination des interventions.

Il a été, en outre, décidé qu’en cas d’incendies d’envergure, les deux pays pourront mutualiser leurs moyens matériels et humains. Seront déployés, les avions bombardiers d’eau, les hélicoptères et les sapeurs-pompiers. Madrid et Rabat avaient convenu du lancement de campagnes de sensibilisation auprès des populations sur les gestes à adopter afin de mieux éviter les incendies de forêts.