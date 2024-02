Le Mali se vante d’un nouveau « système informatique souverain »

Les nouvelles autorités maliennes ont officiellement annoncé le lancement d’un nouveau « système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d’état civil ».

C’est hier, mardi 13 février 2024, que la junte militaire au pouvoir au Mali a, dans un communiqué, annoncé le lancement d’un nouveau « système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d’état-civil. Selon la Présidence malienne, il s’agit d’une grande révolution et un pas de plus vers plus d’autonomie.

Ce nouveau système, élaboré par des compétences maliennes, a été présenté au président de la Transition au Mali, Assimi Goïta. Le dirigeant s’est félicité de cette importante réalisation. Le chef de la junte a d’ailleurs annoncé la décision de décorer ces inventeurs. Les experts qui ont conçu ce nouveau système seront élevés au grade de chevalier de l’ordre national du Mali.

Adieu à la dépendance informatique

Le nouveau système de gestion de données de l’état-civil a été baptisé « Mali kura Biométrie ». Selon Assimi Goïta, il marque la souveraineté numérique et l’autonomie technologique du Mali. « Avec Mali Kura Biométrie, le Mali dit adieu à la dépendance technologique et bienvenue à l’autonomie. Les codes sources et les licences de ce système sont entre les mains de nos experts nationaux », a déclaré le président de la Transition.

Pour le dirigeant, cette mise au point permettra de « mettre fin à toute tentative de chantage, d’exploitation et même de prise d’otage des données de la part de prestataires étrangers ». « Mali Kura Biométrie, insiste le chef de l’Etat malien, ouvrira la voie à de nouvelles opportunités pour notre nation ». Cette structure vient désormais remplacer la société française Idemia.