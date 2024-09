Le Maghreb et l’Europe bientôt connectés par le TGV

Alors que le Maghreb bénéficie déjà d’une solide connexion aérienne avec l’Union Européenne, une nouvelle forme de liaison pourrait bientôt voir le jour. En effet, une ligne de Train à Grande Vitesse (TGV) pourrait prochainement relier l’Afrique du Nord à l’Europe. Cette initiative vise à moderniser et à dynamiser les infrastructures de transport au Maghreb, particulièrement au Maroc.

À l’occasion de son déplacement à Berlin, en Allemagne, le directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, a dévoilé une nouvelle stratégie pour renforcer la position du Maroc parmi les leaders régionaux du secteur ferroviaire. Avec cette annonce, le royaume met en avant sa volonté de jouer un rôle prépondérant dans les services ferroviaires en Afrique, tout en s’intégrant davantage dans le réseau de transport européen.

Un projet de TGV pour relier Marrakech à l’Europe

Parmi les principaux projets annoncés, figure une nouvelle ligne de TGV qui partira de Marrakech et rejoindra le continent européen. Bien que les détails précis des destinations n’aient pas encore été révélés, il est prévu que les voyageurs pourront atteindre l’Europe en seulement deux heures et 45 minutes. Ce projet, s’il aboutit, marquera une avancée importante dans la connectivité entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Ce qui facilite à la fois les déplacements des voyageurs et le développement des échanges commerciaux.

Outre cette connexion transcontinentale, l’ONCF prévoit de moderniser son réseau ferroviaire national. L’achat de nouveaux trains et la mise à niveau des infrastructures existantes font également partie du programme. Ces initiatives visent à répondre aux exigences croissantes des usagers en matière de confort et de rapidité, avec un budget alloué de 8 milliards de dirhams pour la réalisation de ces projets.

Vers une modernisation globale des transports au Maroc

L’annonce de cette nouvelle ligne de TGV s’inscrit dans un cadre plus large de modernisation des infrastructures de transport au Maroc. Le projet de TGV européen est en effet complété par des initiatives visant à développer le transport de proximité, notamment dans les grandes agglomérations comme Casablanca et Rabat. Ce programme ambitionne de fluidifier le transport des habitants tout en réduisant les temps de trajet entre les principales villes du pays.

Ces améliorations s’inscrivent dans une vision à long terme pour transformer le réseau ferroviaire marocain et renforcer son rôle de moteur économique. Avec la modernisation de sa flotte, le Maroc souhaite offrir des services de qualité à ses citoyens et attirer davantage de voyageurs, y compris des touristes étrangers. La stratégie de développement présentée par Mohamed Rabie Khlie prévoit non seulement de soutenir l’économie locale, mais aussi de positionner le Maroc comme un hub ferroviaire régional.

Une opportunité pour renforcer les échanges avec l’Europe

Au-delà de l’amélioration des déplacements pour les passagers, ce projet ouvre également des perspectives prometteuses en matière de transport de marchandises. Une liaison rapide et efficace avec l’Europe pourrait devenir un atout important pour le commerce international. Ce qui permet au Maroc de renforcer ses échanges commerciaux avec ses partenaires historiques. Cette nouvelle connexion permettrait de transporter des marchandises plus rapidement. Ce qui ouvre la voie à une économie plus intégrée entre les deux continents.

Le projet de TGV entre le Maroc et l’Europe pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour le transport ferroviaire au Maghreb. Alors que de nombreux pays africains investissent dans des projets d’infrastructures pour soutenir leur développement économique, le Maroc semble bien positionné pour devenir un modèle dans ce domaine.