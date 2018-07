Le grand artiste peintre marocain Abderrahmane Ouardane rend hommage au styliste nigérien Alphadi

L’Association pour la promotion de l’art et la sauvegarde du patrimoine “ARKANE” décidé de faire de la prochaine Exposition internationale de l’art contemporain africain “Arkane Afrika”, une édition exceptionnelle. Articulée en deux phases, l’édition 2018 se tiendra du 20 au 27 novembre respectivement à Casablanca et à Dakhla, en marge du Festival International de la Mode Africaine “FIMA” organisé par le célèbre style africain Alphadi, qui voue un amour particulier au Maroc. Une belle occasion pour Abderrahmane Ouardane, initiateur d’Arkane Afrika de rendre hommage l’illustre styliste nigérien , considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands ambassadeurs de l’art et la culture africaine dans le monde.

Casablanca aura son rendez-vous annuel de l’Exposition internationale de l’art contemporain africain “ARKANE AFRIKA” et pour la quatrième fois consécutive. Toutefois pour cette édition 2018, ce qui sera entamé au centre culturel de la Fondation Mosquée Hassan II à Casablanca du 20 au 23 novembre 2018, devra se poursuivre à Dakhla, au sud du Maroc, du 23 au 27 novembre 2018. Et ce, dans une volonté de democratisation de l’art et en droite ligne avec la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de renforcer le dynamisme des regions à tous les égards. La seconde partie d’ARKANE AFRIKA 2018 rejoint ainsi la 11e édition du FIMA dont la tenue sur le sol marocain émane, selon Alphadi, “du souhait du Roi Mohammed VI et du fort indicateur de l’ouverture du Royaume sur toutes les cultures, dont celles des pays africains, connus pour leur diversité et leur héritage ancestral ».

Au-delà de l’hommage annoncé à Alphadi pour ce qu’il représente dans la culture africaine et dans le monde, un autre plus particulier est annoncé par le peintre et président de l’Association Arkane Abderrahmane Ouardane, au nom de l’amitié qui lie les deux artistes. Le peintre marocain exposera une collection personnelle inspirée des motifs et de l’œuvre du styliste nigérien en marge du FIMA.

ARKANE AFRIKA, la vitrine par excellence de l’art contemporain africain

Pour expliquer cette édition spéciale, Abderrahmane Ouardane n’a pas manqué de souligner les fortes similitudes des missions entre le FIMA et ARKANE AFRIKA qui résume les deux évènements internationaux à « une plateforme culturelle entièrement dédiée à la valorisation de la création artistique contemporaine d’Afrique ».

Initiée par l’association Arkane pour la promotion de l’art et la sauvegarde du patrimoine, ARKANE AFRIKA offre chaque année au public l’opportunité de découvrir les œuvres d’un mix entre une centaine d’artistes nationaux et internationaux, accueillis en résidence en amont.

Evénement unique qui regroupe des artistes africains jouissant d’une grande notoriété sur la scène internationale de l’art contemporain mais aussi des jeunes talents, ARKANE AFRIKA rend à chaque édition hommage à l’art et à son pouvoir de créer une symbiose entre les êtres humains de toutes les tendances et de toutes les origines. Cette grande exposition de l’art contemporain en Afrique met en valeur six (6) domaines de l’art contemporain : la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo-artistique, l’installation et la performance.

ARKANE AFRIKA sera rythmé par des temps forts, à Casablanca comme à Dakhla, alliant expressions artistiques et échanges scientifiques, avec notamment :

Une résidence artistique à Dakhla

Une exposition internationale d’art contemporain d’Afrique

Un Forum sur la dimension universelle de l’art contemporain d’Afrique;

Des Ateliers – regards croisés sur le patrimoine d’Afrique;

Des Projections Audio-visuelles : Patrimoine d’Afrique et APACS;

La Fête : Des performances artistiques

Depuis sa première édition en 2015, ARKANE AFRIKA a pu réunir près de 500 artistes et 10.000 visiteurs de près de 30 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan, le Togo et la Tunisie…

Avec Dakhla qui entre en jeu, ARKANE AFRIKA promet une belle édition en perspective qui sera une première expérience de décentralisation et de démocratisation de ce rendez vous international de référence pour le patrimoine culturel africain. “ARKANE est plus que jamais dans son berceau au regard de la place historique du sahara dans la culture africaine et mondiale”, se réjouissent les deux amis de longue date, Abderrahmane Ouardane et Seidnaly Sidhamed alias Alphadi (« Magicien du Désert»).

