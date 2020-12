Le Ghanéen Agyemang Badu arrête sa carrière internationale

Le milieu défensif d’Hellas Vérone (D1 Italie), Agyemang Badu (30 ans) a officiellement pris sa retraite du football international. Il en a fait l’annonce, ce jeudi 31 décembre 2020, sur Instagram.

Agyemang Badu ne jouera plus avec les Black Stars du Ghana. À 30 ans, le milieu défensif d’Hellas Vérone (D1 Italie), a officiellement pris sa retraite du football international. Il a fait connaître sa décision via un communiqué de presse sur Instagram, ce jeudi 31 décembre 2020.

« Bien que je sois absent de l’équipe nationale du Ghana depuis un certain temps, je suis ici aujourd’hui pour exprimer ma profonde gratitude à la nation qui a été d’une immense aide dans ma carrière. Porter les couleurs nationales a toujours été un moment de fierté et d’honneur pour moi et mon cœur a toujours été avec les fans grouillants qui m’ont offert un soutien sans faille au fil des ans », a-t-il indiqué.

« Ce jour, après de longues consultations avec ma famille et mes proches, j’ai décidé que le moment était venu de suspendre officiellement mes chaussures et de me retirer du football international. L’un de mes plus grands rêves, tout au long de ma carrière de footballeur, était d’aider ma patrie à mettre fin à notre disette dans la CAN en remportant le titre. Il y a eu des moments où nous avons rencontré de nombreux quasi-accidents qui nous ont laissé beaucoup de peine en tant qu’équipe et en tant que nation », a ajouté le milieu de terrain d’Hellas Vérone, qui a contribué à faire honneur à son pays en devenant le premier pays d’Afrique à remporter la très convoitée Coupe du Monde de la FIFA U20 en 2009, mais aussi la Coupe d’Afrique des Nations U20 la même année.

« Bien que je reste un peu déçu de nos échecs collectifs à remporter le titre de la CAN, je ne doute pas que mes collègues aujourd’hui aient la capacité requise pour nous livrer le titre très bientôt. Bien que j’aie accroché mes crampons, je resterai toujours disponible pour servir la nation à un autre titre », a-t-il conclu avec un peu de remords sur son parcours international avec les Black Stars depuis 2008 (11 buts en 82 sélections). Il est finaliste de la CAN 2010 et il a aussi disputé la Coupe du monde 2014 au Brésil et la CAN 2015 au Maroc.