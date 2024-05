Le gang de hackers marocains « Atlas Noir » démasqué par Microsoft

Un groupe de hackers marocains connu sous le nom d’Atlas Noir, ou 0539-Storm, a été identifié par Microsoft comme responsable d’une série d’attaques sophistiquées ciblant des entreprises de vente au détail.

Selon un rapport publié par les chercheurs en sécurité de Microsoft, un groupe de hackers marocains, surnommé Atlas Noir, a utilisé des techniques avancées pour infiltrer les systèmes informatiques des entreprises et voler des informations sensibles, notamment des identifiants de connexion et des données de cartes de paiement. Le groupe aurait ensuite utilisé ces informations pour frauder les entreprises et générer des profits illégaux.

Mode opératoire

Infiltration des systèmes informatiques : Atlas Noir utilisait diverses techniques pour infiltrer les systèmes informatiques des entreprises, notamment l’ingénierie sociale, les failles de sécurité et les malwares. Et pour rentrer dans les systèmes, le gang criminel passait par de fausses cartes-cadeaux en créant de faux sites de bienfaisance pour convaincre les entreprises d’accorder un accès en ligne gratuit.

Vol de données : Une fois à l’intérieur des systèmes, les hackers volaient des informations sensibles telles que des identifiants de connexion, des données de cartes de paiement et des informations personnelles.

Fraude : Les informations volées étaient ensuite utilisées pour frauder les entreprises, notamment en effectuant des achats non autorisés et en détournant des fonds. Ainsi, ils auraient dérobé jusqu’à 100 000 dollars par jour.

Les attaques d’Atlas Noir ont causé des dommages importants aux entreprises ciblées, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation. Microsoft et les forces de l’ordre collaborent pour démanteler le groupe.