Le Forum Internet Africa 2024 s’ouvre à Dakar

Du 24 au 27 septembre 2024, Dakar, la capitale sénégalaise, s’apprête à devenir l’épicentre des discussions sur l’avenir numérique du continent africain. Le Forum Internet Africa 2024, également connu sous le nom de Forum sur la liberté d’Internet en Afrique (FIFAfrica24), a ouvert ses portes aujourd’hui, rassemblant plus de 150 experts pour débattre des enjeux cruciaux de la gouvernance d’Internet en Afrique.

Organisé conjointement par la Collaboration sur la politique internationale des TIC pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe (CIPESA) et AfricTivistes, le Forum Internet Africa se tient pour la première fois de son histoire en Afrique francophone.

Pour les activistes africains, ce forum est une opportunité unique pour faire entendre la voix de l’Afrique francophone dans les débats sur la gouvernance d’Internet.

Des thématiques au cœur des préoccupations africaines

Au cours des prochains jours, le forum abordera une multitude de sujets cruciaux pour l’avenir numérique de l’Afrique :

Souveraineté numérique : Les États africains chercheront à définir leur vision du contrôle sur leurs infrastructures numériques tout en garantissant les droits de leurs citoyens.

Régulation d’Internet : Les participants exploreront les moyens de lutter contre les discours de haine et la désinformation sans compromettre la liberté d’expression.

Inclusion numérique : La question de garantir un accès équitable à Internet pour tous les citoyens africains sera au cœur des discussions.

Intelligence artificielle : Les implications de l’IA pour le développement du continent seront examinées en profondeur.

Résilience numérique : Dans un monde de plus en plus connecté, les experts débattront sur la protection des citoyens et des infrastructures contre les cybermenaces.

La société civile en première ligne

Les organisations de la société civile jouent un rôle crucial dans ces débats. Elles se préparent à alerter sur les risques de surveillance de masse, de filtrage d’Internet et de violations de la vie privée.

Alors que le Forum Internet Africa 2024 ouvre ses portes, l’atmosphère est chargée d’anticipation et d’espoir. Les participants arrivent avec la conviction que l’Afrique a le potentiel de devenir un acteur majeur de l’économie numérique mondiale. Les prochains jours seront consacrés à renforcer la coopération entre les États, le secteur privé et la société civile. L’objectif est de poser les bases d’un Internet ouvert, inclusif et respectueux des droits humains, qui puisse véritablement servir les intérêts des populations africaines.

Alors que le rideau se lève sur cette édition 2024 du Forum Internet Africa, une chose est claire : l’avenir numérique de l’Afrique commence à se dessiner ici, à Dakar, fruit d’un dialogue qui promet d’être riche et constructif entre toutes les parties prenantes du continent.