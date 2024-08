Le Forum Brésil-Afrique 2024, qui se tiendra à São Paulo les 14 et 15 octobre 2024, mettra en lumière le thème « Investissement dans les infrastructures pour stimuler le développement durable au Brésil et en Afrique« . Cet événement annuel, qui réunit des personnalités influentes du monde entier, vise à promouvoir la coopération entre l’Amérique du Sud et l’Afrique et à encourager les investissements dans des projets d’infrastructure essentiels à leur développement durable.

Depuis sa création, le Forum Brésil-Afrique s’est imposé comme une plateforme clé pour le dialogue et la coopération entre ces deux régions du monde. En réunissant des chefs d’État, des représentants gouvernementaux, des agences de développement, des institutions financières, des entreprises privées et des acteurs de la société civile, le forum offre un espace privilégié pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

L’investissement dans les infrastructures, un moteur de croissance

Le thème central de l’édition 2024, « Investissement dans les infrastructures« , met en avant l’importance cruciale de développer des infrastructures modernes et durables pour soutenir la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations du Brésil et de l’Afrique. Les investissements dans les transports, l’énergie, les télécommunications et les infrastructures sociales sont essentiels pour réduire les inégalités, favoriser l’inclusion et promouvoir un développement durable dans ces régions.

Un historique de relations commerciales florissantes

Les relations commerciales entre le Brésil et l’Afrique ont une longue histoire, marquée par des échanges économiques, culturels et humains qui remontent à plusieurs siècles. Depuis les années 2000, ces relations se sont intensifiées, notamment sous l’impulsion de la politique de « diplomatie Sud-Sud » promue par le Brésil. Le commerce entre le Brésil et les pays africains a connu une croissance exponentielle, soutenue par l’exportation de produits agricoles, d’équipements industriels et de biens de consommation. De nombreux pays africains, tels que l’Angola, le Nigeria et l’Afrique du Sud, sont devenus des partenaires commerciaux stratégiques pour le Brésil. Enfin, l’art aussi est touché comme le montrent les oeuvres d’Aline Motta, récemment exposée au Musée Dapper de Paris.

Le Brésil, en retour, a bénéficié de l’importation de ressources naturelles africaines, telles que le pétrole et les minerais, ainsi que d’une coopération croissante dans le secteur de l’agriculture et des biotechnologies. Les entreprises brésiliennes, en particulier dans les secteurs de la construction et de l’ingénierie, ont également joué un rôle clé dans le développement des infrastructures en Afrique, renforçant ainsi les liens économiques entre les deux régions.

Des partenariats solides pour un avenir meilleur

Le Forum Brésil-Afrique vise à renforcer ces relations déjà établies et à stimuler la création de nouveaux partenariats solides entre les deux continents et avec d’autres régions du monde. Les éditions précédentes du Forum Brésil-Afrique ont enregistré des résultats tangibles en termes de coopération et de développement. En rassemblant des décideurs de haut niveau, le forum a permis de lancer des projets d’envergure, de mobiliser des financements et de renforcer les liens entre les deux continents.

L’édition 2024 s’inscrit dans cette lignée et vise à construire un héritage positif pour les générations futures, en capitalisant sur l’histoire riche des relations commerciales et culturelles entre le Brésil et l’Afrique. Plus d’informations et inscriptions sur le site du Forum Brésil-Afrique.