Le fondateur de SÉGOU-TV et ancien député Abdoul Djail Haidara abattu par des terroristes au Mali

Abdoul Galil Djalil Mansour Haidara, ancien député malien et figure emblématique de la région de Ségou, a été tué jeudi 2 octobre 2025 dans une embuscade tendue par des terroristes sur la route de Konobougou. Cet assassinat illustre la persistance de l’insécurité qui frappe le Mali, malgré les promesses des autorités de transition.

L’ancien député malien sous le régime du défunt président Ibrahim Boubacar Keita (2013-2020), promoteur de la chaîne locale Ségou-TV et leader religieux, Abdoul Galil Djalil Mansour Haidara a été abattu par des terroristes dans l’après-midi du jeudi 2 octobre 2025.

L’ancien député est tombé dans une embuscade sur la route de Konobougou. Des terroristes avaient placé un véhicule en travers de la chaussée. En tentant de contourner cet obstacle, le convoi a été pris pour cible par des tirs à bout portant. Grièvement touché, le député a rapidement succombé à ses blessures, tandis que les autres passagers qui l’accompagnaient ont été légèrement blessés.

Une figure incontournable de la région de Ségou

De nombreux hommages ont afflué ce jour sur les réseaux sociaux, tant l’ancien député était une figure majeure de sa région de Ségou. Il y a beaucoup œuvré dans les domaines sanitaire, éducatif et informationnel, notamment avec la création de Ségou-TV, première chaîne privée régionale au Mali. Il a également contribué à la construction de châteaux d’eau et mené de nombreux projets de développement local.

L’attaque perpétrée par ces terroristes rappelle une fois de plus la situation encore très dangereuse qui sévit au Mali, avec des attaques visant tant les civils que les autorités locales et représentants politiques, malgré les promesses de la junte au pouvoir et des Forces armées maliennes (FAMA).