Le FC Tanganyika est désormais un Grand de RDC !

Le club de Kalemie, qui s’est de nouveau imposé ce samedi 1er février , a enchainé de belles performances en une semaine. Deux victoires à domicile et une très courte défaite face au TP Mazembe, le plus grand club de RDC et l’un des plus beaux palmarès d’Afrique.

S’il est un sujet qui fait consensus en République démocratique du Congo parmi les nombreux amateurs de football, c’est bien le fait que la sensation de l’année, c’est du côté de Kalemie qu’il faut la chercher.

Un promu devenu Grand !

Il y a un an encore, le FC Tanganyika jouait en deuxième division congolaise. Aujourd’hui, il tutoie les sommets du classement de division 1, faisant jeu égal avec les meilleures équipes. Il est aujourd’hui troisième du groupe A, derrière Lupopo, deuxième, et Mazembe, premier.

Démonstration en a été faite derechef ce samedi 1er mars au Stade Joseph Kabila de Kalemie. Les Rojiblancos, comme ils sont surnommés, se sont imposés 2 à 1 face à l’AS Malole. Il y a une semaine, dimanche 23 février, les rouges et blancs s’étaient déjà montrés intraitables à domicile, infligeant une lourde défaite à la Jeunesse sportive de Bazano, 4-1.

Courte défaite… à Lumumbashi face au TP Mazembe…

Désormais, pour parvenir à battre le FC Tanganyika, il faut être le TP Mazembe, le club champion de RDC et l’une des meilleures formations d’Afrique, et jouer sur sa pelouse. Mercredi dernier, 26 février, à Kamalondo, l’antre des Corbeaux de Lubumbashi, le FC Tanganyika, réduit à dix joueurs dans les dernières minutes, ne s’est incliné que sur le score étriqué de 2 à 1, là où la plupart des équipes se prennent une déculottée.

« En football, davantage que le résultat, c’est la manière qui compte. Malgré la défaite, le FC Tanganyika peut être fier de sa prestation », a réagi sur son compte Twitter le président du club, Christian Kitungwa Muteba, qui est aussi le gouverneur de la province du Tanganyika.

L’ascension des rouges et blancs coïncide avec son arrivée à la tête du club en 2023. « Avec le TP Mazembe, le FC Kalemie est sans doute aujourd’hui le club le mieux géré en RDC. Tout est très professionnel jusqu’au moindre détail comme le soin porté au design des maillots », explique un haut-responsable de la CAF, fin connaisseur du football congolais. « Il y a un excellent entraîneur, Saber Ben Jabria, et de très bons joueurs (l’avant-centre Eliezer Nyembwa, les milieux de terrain Dany Mbaya et Henoc Nday, le défenseur central Richard Issam ou encore le capitaine Laurent Ramazani Milongo…, NDLR). Mais aussi un dirigeant passionné et volontaire ».

Tout comme celle du FC Tanganyika, la notoriété de son président commence à déborder les frontières du pays. « Quand on parle de football au Congo, on pense à Moïse Katumbi. Celui-ci a peut-être désormais un successeur en la personne de Christian Kitungwa. Il en a en tout cas le potentiel », commente un grand journaliste sportif basé à Dakar. Un avis qui commence à se répandre comme une trainée de poudre dans la profession.