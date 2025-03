Le FC Colibri, le petit poucet du football congolais qui pourrait aller loin

C’est une success story à la congolaise. Le FC Colibri, jeune club de la province de la Tshuapa, est en train de bousculer l’ordre établi du football congolais. Champion du MICHAQ 2025 après une victoire décisive face à l’AS Vainqueurs, le club de Boende s’affirme comme l’un des outsiders les plus sérieux à surveiller lors des prochaines phases de la Coupe du Congo.

Porté par son président Guy Loando Mboyo, ministre d’État à l’Aménagement du territoire, le FC Colibri affiche des ambitions claires : voler plus haut, comme l’indique son surnom. « Ce sacre n’est pas une fin en soi, mais une étape dans la construction d’un projet solide », confie un membre du staff.

Une montée en puissance impressionnante

Le FC Colibri a survolé le MICHAQ 2025 (le mini-championnat de qualification), terminant premier avec 16 points, invaincu en six rencontres : cinq victoires et un match nul. Leur dernier affrontement contre l’AS Vainqueurs s’est soldé par un succès validé, le club menant au score avant l’interruption de la rencontre. Cette performance confirme leur régularité et une défense quasi imperméable tout au long du tournoi.

Dès le début de la compétition, les Colibris ont imposé leur style : rigueur tactique, jeu collectif et efficacité offensive. Le résultat est sans appel : une première place méritée et un ticket pour les préliminaires de la Coupe du Congo.

Un management professionnel à la base du succès

Derrière ces exploits, une organisation structurée. Guy Loando Mboyo a insufflé au FC Colibri une rigueur managériale rarement vue à ce niveau. Du staff technique aux infrastructures, tout est pensé pour favoriser l’éclosion des talents locaux. « Le professionnalisme du club commence à faire école », souligne un observateur du football provincial.

Le stade Guy Loando Mboyo de Boende, flambant neuf, illustre cet engagement. Il offre un cadre de qualité pour les entraînements comme pour les matches, un atout indéniable pour un club qui nourrit des ambitions nationales.

La Coupe du Congo en ligne de mire

Le FC Colibri prépare désormais activement son entrée dans l’une des compétitions-phare du football congolais. S’ils ne figurent pas parmi les favoris face aux mastodontes de la première division, l’équipe affiche une détermination sans faille. « Nous avons conscience de notre statut d’outsider, mais sur le terrain, c’est onze contre onze », affirme le coach Asmeda Mpetshi, artisan de la dynamique actuelle.

Le rêve est donc permis. Et si le FC Colibri créait la surprise en Coupe du Congo ? Dans la Tshuapa, en tout cas, la fierté est palpable.