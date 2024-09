Le député sénégalais Guy Marius Sagna agressé au Togo

Le député sénégalais Guy Marius Sagna a été violemment agressé à Lomé, au Togo, lors d’une réunion politique, provoquant l’indignation au Sénégal.

Le député sénégalais Guy Marius Sagna, connu pour son franc-parler et son engagement pour les droits des peuples africains, a été violemment agressé lors d’une réunion publique à Lomé, au Togo. Cette attaque, survenue dans un climat de tensions politiques, a provoqué une onde de choc au Togo, mais aussi au Sénégal, où les autorités sénégalaises, à l’instar de l’ancienne Première ministre Aminata Touré, ont exprimé leur indignation. Retour sur une agression qui met en lumière les dérives de la violence politique en Afrique de l’Ouest.

Un événement politique sous haute tension

Guy Marius Sagna s’était rendu à Lomé pour participer à une réunion publique organisée par la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), une plateforme d’opposition togolaise. Prévue dans une salle paroissiale, la rencontre avait déjà été annulée à la dernière minute, sous pression des autorités locales, selon l’opposition.

Finalement relocalisée au siège de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), la réunion a rapidement dégénéré en violence. Alors que Sagna entamait son discours, des chaises ont été projetées vers la table d’honneur, mettant un terme brutal à l’événement.

Une attaque préméditée ?

L’agression de Guy Marius Sagna ne semble pas être le fruit du hasard. Plusieurs témoins rapportent que des hommes de main, visiblement infiltrés parmi les participants, ont semé le chaos en cassant le matériel, jetant les appareils des journalistes dans un puits, et pulvérisant les vitres des véhicules garés à l’extérieur. Le député sénégalais, particulièrement pris pour cible, a été blessé à la tête et au bras avant d’être transporté d’urgence dans une clinique voisine.

Au Sénégal, la nouvelle de l’agression de Guy Marius Sagna a suscité une vague de réactions, notamment de la part des autorités politiques. Aminata Touré, envoyée spéciale du président sénégalais, a exprimé son « indignation face à cet acte lâche ». Dans une déclaration publique, elle a exigé que « les auteurs soient rapidement identifiés et traduits en justice ». Elle a également souhaité un prompt rétablissement à son collègue, saluant son courage face à cette agression violente.

Guy Marius Sagna ne se tait pas

Malgré la violence subie, Guy Marius Sagna ne compte pas reculer. Alors qu’il recevait des soins, il a tenu à s’exprimer sur l’agression, réaffirmant son engagement auprès du peuple togolais. « Ils m’ont demandé : ‘Vous êtes Togolais ?’ Comme s’ils me reprochaient de revendiquer ma togolité. Aujourd’hui, plus que jamais, malgré cette violence, je reste Togolais et je serai aux côtés du brave peuple togolais jusqu’à ce que le pouvoir en place respecte le peuple », a-t-il déclaré. Des propos qui traduisent une détermination inébranlable.

Cet incident met en lumière une montée inquiétante de la violence politique en Afrique de l’Ouest. Les agressions contre les leaders politiques, en particulier ceux qui défendent les droits des peuples et s’opposent aux régimes en place, semblent devenir de plus en plus courantes. Au-delà de l’agression de Guy Marius Sagna, c’est la question de la liberté d’expression et de la sécurité des acteurs politiques qui est posée.