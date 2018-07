Le Dakarois David Chireau publie « Perception », un texte atypique qui nous amène à redécouvrir notre monde, entre réflexions spirituelles, culturelles et écologiques

Entre réflexions spirituelles, culturelles et écologiques, un texte atypique qui invite à redécouvrir les beautés de notre monde.



Lassé de son existence monotone et sans portée, Némo décide d’agir, de compter pour la planète. Le jeune homme part donc à la découverte du Costa Rica, merveille écologique qui le fascine. Sur place, il tombe amoureux de la nature profonde et exubérante du pays mais aussi de la belle Yuli, qui lui sert de guide. Soucieux de se trouver, Némo s’engage dans une démarche écologique et commence à défendre, avec foi et détermination, les richesses tant spirituelles que naturelles de l’humanité…

D’une plume élégante et incisive, David Chireau mêle habilement pensée spirituelle, approche culturelle et réflexion écologique, thèmes sociétaux actuels, pour une découverte atypique de la forêt luxuriante du Costa Rica.

L’AUTEUR – David Chireau



Né à Aulnay-sous-Bois en 1970, David Chireau bénéficie d’une riche expérience familiale qui, additionnée à sa formation en chimie et à sa profession au sein d’une compagnie aérienne, lui offre une ouverture d’esprit sur le monde et son environnement. Avide de connaissances, il se plaît à restituer, dans ce roman et ailleurs, ce que la vie peut apporter de meilleur.

EXTRAIT



Pieds nus, les Bribris se déplacent aussi aisément que s’ils portaient les mêmes chaussures de sport dont bénéficient les deux étrangers. Le pas est lent car chacun s’émerveille devant le spectacle naturel, y compris les habitués. Chaque fois que Yuli trébuche sur les innombrables ronces qui jonchent le sol, Némo esquisse un geste protecteur. Leur complicité est de plus en plus visible, et ils ne peuvent tromper quiconque quant à la réciprocité de l’attirance naissante.

Plus ils s’enfoncent dans la forêt, plus le spectacle est à couper le souffle. La densité du feuillage des arbres filtre les rayons solaires, formant dans les hauteurs des dessins de diverses formes.