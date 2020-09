Le cri du cœur d’Eudoxie Yao : « Laissez-moi me marier avec Grand P »

Eudoxie Yao, star ivoirienne, n’en peut plus d’être la cible de critiques venant de partout, s’agissant de sa relation avec le musicien guinéen Grand P. Aussi, a-t-elle poussé un cri du cœur.



Alors qu’elle était l’invitée de l’émission Faha Faha sur la chaîne de télé Ivoire Tv Music, la chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao est revenue sur sa relation avec son homologue guinéen, Grand P. Elle a insisté que le mariage serait pour bientôt.

« Laissez-moi me marier avec Grand P. Ma relation avec Grand P fait mal à beaucoup de gens, et je ne sais pas pourquoi. On ne blague pas avec l’amour », a asséné l’Ivoirienne. Revenant sur le concert de Grand P auquel elle a personnellement été invitée, elle a raconté que « c’était une scène grandiose. La salle était pleine à craquer. Il y avait du monde partout. C’était extraordinaire ».

Abordant sa relation avec celui qu’il présente comme étant l’amour de sa vie, Eudoxie Yao insiste que « Grand P a beaucoup souffert dans sa vie. Il a besoin de quelqu’un de sérieux. Il a besoin d’être aimé, de beaucoup d’attention. Sans compter que c’est un homme bon et qui est très aimé dans son pays », a laissé entendre la belle chanteuse qui dit préparer une tournée internationale.

« Je vais vous dire une chose : même si notre relation n’aboutit pas, Grand P et moi on aura toujours de bonnes relations. Car c’est il a un très grand cœur? C’est un homme correct et respectueux envers son prochain », a souligné Eudoxie Yao, toute fière.

Rappelons que Grand P était récemment en Côte d’Ivoire où il a rencontré les autorités de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Durant son séjour ivoirien, Grand P en a profité pour demander la main d’Eudoxie Yao. Le mariage serait en gestation.