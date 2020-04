Le Covid-19 pourrait être responsable de 7 millions de grossesses non désirées

De nouvelles projections du FNUAP, le Fondsdes Nations Unis pour la Population, prévoient un impact catastrophique sur la santé des femmes alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit. Plus de 47 millions de femmes pourraient perdre l’accès à la contraception, entraînant 7 millions de grossesses non désirées dans les prochains mois.

Alors que la pandémie Covid-19 sévit, le nombre de femmes incapables d’accéder à la planification familiale, confrontées à des grossesses non désirées, à des violences basées sur le genre et à d’autres pratiques néfastes pourrait exploser et atteindre des millions de cas dans les mois à venir, selon les données publiées aujourd’hui par l’UNFPA, l’agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et génésique.

La recherche révèle l’énorme ampleur de l’impact que Covid-19 a sur les femmes car les systèmes de santé sont surchargés, les installations ferment ou ne fournissent qu’un ensemble limité de services aux femmes et aux filles, et beaucoup choisissent d’ignorer les examens médicaux importants par crainte de contracter le virus. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale peuvent également entraîner d’importantes pénuries de contraceptifs et la violence basée sur le genre devrait augmenter alors que les femmes sont prises au piège à la maison pendant des périodes prolongées.

« Ces nouvelles données montrent l’impact catastrophique que Covid-19 pourrait bientôt avoir sur les femmes et les filles dans le monde. La pandémie aggrave les inégalités et des millions de femmes et de filles supplémentaires risquent désormais de perdre la capacité de planifier leur famille et de protéger leur corps et leur santé », a déclaré le Dr Natalia Kanem, Directrice exécutive de l’UNFPA. « La santé et les droits génésiques des femmes doivent être protégés à tout prix. Les services doivent continuer; les fournitures doivent être livrées; et les personnes vulnérables doivent être protégées et soutenues ».

Projections clés

● 47 millions de femmes dans 114 pays à revenu faible ou intermédiaire pourraient ne pas avoir accès à des contraceptifs modernes et 7 millions de grossesses non désirées devraient se produire si la fermeture continue pendant 6 mois et s’il y a des perturbations majeures dans les services de santé. Pour tous les 3 mois, le verrouillage continue, jusqu’à 2 millions de femmes supplémentaires peuvent ne pas être en mesure d’utiliser des contraceptifs modernes.

● On peut s’attendre à ce que 31 millions de cas supplémentaires de violence basée sur le genre se produisent, si le verrouillage continue pendant au moins 6 mois. Pour tous les 3 mois, le verrouillage continue, 15 millions de cas supplémentaires de violence basée sur le genre sont attendus.

● En raison de l’interruption des programmes de prévention des mutilations génitales féminines en réponse à Covid-19, deux (2) millions de cas de mutilations génitales féminines pourraient survenir au cours de la prochaine décennie, ce qui aurait pu être évité.

● Covid-19 va perturber les efforts visant à mettre fin au mariage des enfants, entraînant potentiellement 13 millions de mariages d’enfants supplémentaires entre 2020 et 2030 qui auraient autrement pu être évités.

L’UNFPA collabore avec les gouvernements et les partenaires pour hiérarchiser les besoins des femmes et des filles en âge de procréer et pour répondre d’urgence lors de la difficile crise de santé publique. Nos priorités consistent à renforcer les systèmes de santé, à acheter et à fournir des fournitures essentielles pour protéger les agents de santé, à garantir l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et à la violence sexiste, et à promouvoir la communication des risques et l’engagement communautaire.

La recherche a été menée par l’UNFPA, avec des contributions d’Avenir Health, de l’Université Johns Hopkins (États-Unis) et de l’Université Victoria (Australie). Ses projections étaient basées sur des recherches récentes du FNUAP sur ce qui sera nécessaire pour atteindre les objectifs de l’organisation d’ici 2030. Pour chaque estimation, les chercheurs ont projeté l’impact direct de Covid-19 sur la question et l’ont combiné avec la perturbation des programmes de prévention mondiaux causée par la pandémie.

● Accédez au projections www.unfpa.org

● Access UNFPA’s Global COVID-19 Response Plan here.

