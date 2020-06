Le Covid-19 accélère en Afrique : le point au 12 juin 2020

L’épidémie de la Covid-19 est en forte accélération en Afrique. Il y a eu une augmentation de 31% du nombre de cas confirmés la semaine dernière et la tendance est très inquiétante. Les cas en Mauritanie, en Éthiopie, en RCA, au Soudan du Sud et au Zimbabwe ont augmenté très rapidement et l’Afrique du Sud atteint un niveau critique.



Depuis que l’Algérie a confirmé le premier cas de Coronavirus en Afrique, le 25 février dernier, la progression de l’épidémie de COVID-19 se poursuit dans la Région africaine rapporte l’OMS. Sur la dernière semaine, 33 555 nouveaux cas confirmés de COVID-19 (augmentation de 31%) ont été signalés dans 44 pays.Pendant cette période, six pays de la région africaine de l’OMS ont observé la plus forte augmentation en pourcentage de cas: Mauritanie 98% (de 588 à 1162 cas), Éthiopie 74% (de 1 344 à 2 336 cas), République centrafricaine 73% (de 1069 à 1 850 cas), Soudan du Sud 62% (de 994 à 1 606 cas) et Zimbabwe 52% (de 206 à 314 cas). Au cours de la même semaine de notification, le Malawi et la Namibie ont signalé des groupes de cas qui ont été identifiés dans les zones de quarantaine car les ressortissants continuent de revenir des pays touchés voisins. Trois nouveaux pays, Cap Vert, Éthiopie et Ouganda, ont rejoint la liste des pays signalant des infections par des agents de santé.

Lire le rapport complet sur l’épidémie pour la semaine du 3 au 10 juin 2020

Le point de l’épidémie de Covid-19 par région et par pays en nombre de cas déclarés, de décès et de guérisons

États membres de l’Union africaine (54) déclarant des cas de COVID-19 (216 446) décès (5 756) et récupérations (97 068) :

Afrique Centrale (22208 cas; 457 décès; 8014 récupérations): Burundi (94; 1; 61), Cameroun (8681; 208; 4836), République centrafricaine (2044; 7; 360), Tchad (846; 72; 706), Congo (745; 25; 229), RDC (4 515; 98; 567), Guinée équatoriale (1 306; 12; 200), Gabon (3 463; 22; 978), Sao Tomé et Principe (514; 12; 77)

Afrique de l’Est (24 418; 719; 8 189): Comores (162; 2; 97), Djibouti (4 398; 37; 2 519), Érythrée (41; 0; 39), Éthiopie (2 670; 40; 434), Kenya (3 215; 92) ; 1 092), Madagascar (1 203; 10; 312), Maurice (337; 10; 325), Rwanda (494; 2; 313), Seychelles (11; 0; 11), Somalie (2 513; 85; 532), Sud Soudan (1 604; 19; 15), Soudan (6 582; 401; 2 202), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (679; 0; 120)

Afrique du Nord (61 615; 2 454; 26 718): Algérie (10 589; 741; 7 254), Égypte (39 726; 1 377; 10 691), Libye (393; 5; 59), Mauritanie (1 283; 71; 142), Maroc (8 537; 211) ; 7 583), Tunisie (1 087; 49; 989)

Afrique Australe (61 772; 1 239; 33 156): Angola (118; 5; 41), Botswana (48; 1; 24), Eswatini (449; 3; 238), Lesotho (4; 0; 2), Malawi (481; 4 ; 65), Mozambique (489; 2; 144), Namibie (31; 0; 17), Afrique du Sud (58 568; 1 210; 31 505), Zambie (1 252; 10; 1 069), Zimbabwe (332; 4; 51)

Afrique de l’Ouest (46 433; 887; 20 991): Bénin (305; 4; 188), Burkina Faso (892; 53; 791), Cap-Vert (657; 6; 294), Côte d’Ivoire (4 404; 41; 2 212), Gambie (28; 1; 22), Ghana (10 358; 48; 3 824), Guinée (4 372; 23; 3 033), Guinée-Bissau (1 389; 12; 153), Liberia (410; 31; 206), Mali (1 722 ; 97; 989), Niger (974; 65; 878), Nigeria (14 554; 387; 4 494), Sénégal (4 759; 56; 2 994), Sierra Leone (1 085; 50; 642), Togo (524; 13; 271 )