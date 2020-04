Le coût du coronavirus en Afrique

Le nouveau Coronavirus Covid-19 ayant atteint le continent africain, les pays se préparent à gérer la propagation du virus et à faire en sorte que leurs systèmes de santé fragiles puissent y faire face. Les images de la Chine et de l’Europe donnent de nombreuses raisons de s’inquiéter.

Outre les défis sanitaires posés par Covid-19, l’Afrique ressent déjà l’effet de la crise sanitaire mondiale sur son économie. Avec la fermeture des industries en Asie, en Amérique et en Europe, la demande de matières premières et de produits de base diminue, mais elle entrave également l’accès de l’Afrique aux composants industriels et aux produits manufacturés (y compris les équipements médicaux).

Les premières actions en Afrique se sont concentrées sur le ralentissement de la contagion virale avec des mesures, notamment la fermeture des frontières. Ces actions interviennent alors que le continent a pris des mesures audacieuses pour accroître l’intégration économique. Le coronavirus pourrait représenter un risque pour le projet continental, mais les dirigeants pourraient également en faire une opportunité pour une collaboration plus étroite si certaines politiques sont accélérées. Des gains rapides pourraient être obtenus en consolidant les initiatives d’intégration régionale qu’ils mettent déjà en œuvre.

La fermeture des frontières, par exemple, peut envoyer un signal très différent selon la manière dont les gouvernements procèdent. Lorsque les dirigeants des nations voisines ferment leurs frontières, comme l’ont fait le Portugal et l’Espagne, c’est un symbole de partenariat dans la lutte contre une pandémie. La réduction des flux de personnes tout en maintenant les frontières ouvertes pour les marchandises témoigne de la confiance persistante dans l’importance des activités économiques et du commerce pour fournir les marchandises dont les gens ont besoin pour continuer leur vie quotidienne. En Afrique, cette collaboration sera cruciale, en particulier pour les seize pays enclavés du continent

La crise pourrait également donner aux dirigeants africains l’occasion d’examiner différemment les chaînes de valeur régionales. Des chaînes d’approvisionnement régionales fiables caractérisent l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe. En Afrique, cependant, l’intégration sur les marchés internationaux implique principalement l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales et non régionales – l’Afrique fournissant les produits bruts à transformer ailleurs dans le monde.

Il existe des possibilités de création de chaînes de valeur régionales, notamment pour la fabrication de véhicules à moteur ou dans les activités aérospatiales en Afrique du Nord. Mais concevoir des stratégies régionales peut signifier s’entendre sur la composante de la chaîne de valeur qui est produite et où cela peut impliquer des compromis que les décideurs politiques ne trouvent pas toujours faciles à faire.

Mais le caractère exceptionnel de la pandémie pourrait fournir un terrain fertile à la collaboration régionale des décideurs politiques dans les domaines des produits pharmaceutiques, des désinfectants, des équipements de test de diagnostic ou des vêtements de protection. De telles décisions devront être prises et mises en œuvre très rapidement.

Des pertes économiques très importantes

Les dirigeants africains peuvent également agir à l’unisson dans la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie. Personne ne sait dans quelle mesure la pandémie affectera le PIB mondial, mais son impact sera certainement important. Les pertes estimées de croissance du PIB pour le monde dans son ensemble – mais aussi pour l’Afrique en tant que région – oscillent actuellement entre 1,5 et 2 points de pourcentage. Ces chiffres seront très probablement révisés à la hausse.

L’industrie du voyage a été la première à être touchée. Les compagnies aériennes du monde entier éprouvent des difficultés et le tourisme a été durement affecté. L’impact sera lourd dans des pays africains comme la Tunisie, l’Égypte et le Kenya – où le tourisme représente respectivement environ 14%, 11% et 10% du PIB. Pour les compagnies aériennes régionales peu performantes, cela pourrait être catastrophique.

Les fermetures en Chine et en Europe, notamment dans les sous-secteurs de l’habillement, des machines et des chaussures, toucheront de manière significative les chaînes d’approvisionnement mondiales – avec des conséquences pour l’Afrique. Les secteurs traditionnellement fiables en Afrique – comme l’industrie des fleurs coupées – pourraient également subir des dégâts.

Dans les pays qui imposent des confinements stricts, de grandes parties des secteurs de services risquent de subir des conséquences désastreuses. Les secteurs de l’hôtellerie, des sports et des loisirs et une grande partie du commerce de détail sont parmi les plus touchés par les fermetures partielles ou complètes.

Les pays pétroliers sous le choc

La chute drastique des prix du pétrole – déclenchée par des événements indépendants de la pandémie de coronavirus mais désormais renforcée par la demande négative qui en découle – devrait aggraver ces chocs économiques. Les exportateurs de pétrole comme le Nigeria verront leurs revenus diminuer.

Face à ces perspectives, les décideurs africains peuvent vouloir se demander combien de temps les entreprises de leur pays peuvent survivre en l’absence ou avec des revenus considérablement réduits et quelle est l’ampleur des pertes d’emplois. Pour de nombreuses micro, petites et moyennes entreprises (MPME), avec moins d’actifs pour surmonter la tempête, le taux de survie ne peut être compté qu’en semaines. C’est pourquoi les petites entreprises, plus que les grandes entreprises, auront tendance à fermer leurs portes ou à paralyser leur capacité à être compétitives.

Pourtant, comme les MPME emploient environ 70% de la main-d’œuvre dans la plupart des pays, le licenciement ne fera qu’aggraver le ralentissement économique provoqué par la pandémie.

Sachant comment les petites entreprises agissent comme un pilier reliant la pandémie à une récession économique plus large, les gouvernements du monde entier se sont efforcés de réduire les contraintes opérationnelles qui pèsent sur eux. Ils ont mis en place des politiques destinées à aider les MPME à faire face aux risques financiers à court terme et aux implications commerciales à long terme. On espère que cela réduira les licenciements, empêchera la faillite, encouragera l’investissement et aidera les économies à se remettre sur pied le plus rapidement possible. Ces mesures comprennent un financement concessionnel; réductions d’impôts et subventions; incitations à l’emploi; assistance technique; et des mesures indirectes.

Les prêts à faible taux d’intérêt et autres financements concessionnels, visant à atténuer les problèmes de liquidité à court terme, ont été parmi les mesures politiques les plus populaires annoncées à ce jour. Mais l’expérience du choc des prix du pétrole des années 1970 montre que cela peut avoir un impact limité dans les environnements de choc de l’offre et de taux d’intérêt bas qui existent aujourd’hui. Au lieu de cela, le moyen le plus efficace de prévenir les faillites peut être des mesures visant à réduire les coûts pour les MPME – comme les allégements fiscaux. L’investissement dans le commerce numérique et la facilitation des investissements doivent également se poursuivre – les pays dotés de telles politiques de facilitation seront les premiers à se démarquer dans la période d’après-crise.

L’éternel poids de la dette

Toutes ces mesures nécessitent un financement. Les pays disposant d’un espace budgétaire auront plus de facilité à les introduire que ceux qui n’en disposent pas. Malheureusement, le niveau d’endettement mondial a continué d’augmenter après la crise financière il y a plus de dix ans. Bien que la majeure partie de la dette mondiale soit détenue par le monde industrialisé, son augmentation a été plus importante dans le monde en développement au cours de la dernière décennie. Une action concertée des dirigeants peut donc s’avérer nécessaire pour que les efforts de soutien aux petites et moyennes entreprises n’aient pas de répercussions négatives sur les marchés financiers.

L’histoire nous montre que les collaborations transfrontalières naissent souvent pendant ou après des crises importantes. La Première Guerre mondiale a provoqué la création du Bureau international du Travail; l’Organisation des Nations Unies a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La construction de l’Union européenne a également été une réaction à cette conflagration.