Le coup de « gueule » d’Emmanuelle Kéita contre ses abonnés

L’ex-actrice et modèle photo d’origine ivoiro-mauritanienne Emmanuelle Kéita est désormais une femme d’affaires qui a réussi. Elle s’est alors assigné la mission de devenir influenceuse afin d’encourager la jeune génération, notamment les femmes en manque de motivation à investir et devenir des personnes épanouies. Mais les abonnées de l’influenceuse n’y vont pas de mains mortes quand il s’agit de lui reprocher son habillement et certains de ses comportements qui, selon eux, sont peu éthiques. La jeune femme a eu ras le bol des critiques et a fait une mise au point.

Depuis un moment, Emmanuelle Kéita est fortement critiquée par ses abonnés qui lui reprochent ses comportements peu « moraux », au cours de l’élaboration de ses vidéos. Entre les habits jugés trop sexy, sa prise d’alcool ou de cigarette en direct, chacun prend un bien malin plaisir à lui faire la leçon de morale. Pour les abonnées, ces critiques incessantes sont justifiées étant donné que Emmanuelle Kéita est une personnalité publique et qu’elle devrait refléter une meilleure image, car elle influence la jeunesse africaine et particulièrement celle ivoirienne.

« Je ne suis pas ici pour parfaire votre éducation »

C’est le point de dissonance entre l’ex-femme de Kafoumba Coulibaly et ses abonnés qui se comptent par milliers. Elle leur a notamment rappelé qu’elle n’est pas leur mère et qu’elle n’a aucune responsabilité quant à leur éducation et à leur morale. Elle précise que son rôle est de leur donner des astuces pour réussir dans le monde du business. Lisez plutôt :