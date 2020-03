Alors que l’épidémie du Covid-19 fait ravage dans le monde et engendre un climat de panique et de fébrilité dans presque tous les pays du monde, Oppah Muchinguri, ministre zimbabwéenne de la Défense et des Armées, a qualifié la maladie de « punition divine » qui frappe l’Union européenne et les Etats-Unis pour avoir sanctionnée son pays. Des propos assez surprenants qui ont créé une grosse polémique, mais qui doivent être revus à l’aune de la culture zimbabwéenne.

Le week-end dernier, lors d’un rassemblement au nord du Zimbabwe, Oppah Muchinguri s’est exprimée sur le coronavirus. « Le coronavirus est l’oeuvre de Dieu qui punit les pays qui nous ont imposé des sanctions », a-t-elle déclaré. En effet, cela fait pratiquement deux décennies que l’Amérique a imposé et maintenu des sanctions contre plusieurs dizaines d’organismes et de personnalité du pays. Officiellement, ces nombreuses sanctions sont motivées par le bâillonnement dont est victime l’opposition dans le pays depuis l’air Mugabe et dont les méthodes n’ont pas évoluée avec le changement de pouvoir, raison pour laquelle les États-Unis ont procédé récemment à une prolongation des sanctions.

Oppah Muchinguri a déclaré se réjouir du confinement de la population observé dans plusieurs pays européens pour limiter les risques de contamination du virus. « Leur économie souffre comme ils ont fait souffrir la nôtre », a-t-elle déclaré avant d’ajouter que les Occidentaux devaient subir le coronavirus afin de comprendre la douleur que les sanctions ont infligé au peuple du Zimbabwe.

“America & her allies are being punished by God with the Coronavirus,” said Zimbabwe’s Defense Minister, Oppah Muchinguri in Chinhoyi on Saturday.

Ces déclarations ont entrainé une levée de bouclier unanime des médias occidentaux. RFI, TV5 ou le New-York Times ont tiré à boulets rouges contre la ministre de la Défense et des Armées du Zimbabwe, et les réseaux sociaux ont relayé unanimement ces propos radicaux. Lundi 16 mars, Emmerson Mnangagwa, Président du Zimbabwe, a d’ailleurs dû déclarer que personne n’était responsable de la pandémie du Coronavirus qui n’a d’ailleurs pas de frontière. Une manière subtile de corriger les déclarations de sa ministre, mais sans la prendre de front, car en tant que Ministre des Armées, elle est une des personnalités les plus puissantes du pays.

Pourtant, il faut aussi regarder ces propos selon l’angle du Zimbabwe expliquent les soutiens de la Ministre. Il y a un dicton au Zimbabwe qui dit que lorsque vous êtes en difficulté, vous vous rendrez compte que «Makandiwa n’est pas Dieu», cela signifie en termes simples que vous ne devez pas faire confiance aux êtres humains mais à Dieu explique le média newsofthesouth.com. Cela veut dire que nous sommes tous égaux en ce bas monde et que les problèmes mondiaux sont distribués par Dieu et non par l’Occident.

Il faut noter par ailleurs que la population zimbabwéenne se plaint de l’inaction du gouvernement face à l’épidémie qui touche plusieurs pays du monde dont le grand voisin sud africain qui commence à être touché avec plus d’une centaine de malades. Mais jusqu’à aujourd’hui, le Zimbabwe n’a enregistré aucun cas de Covid-19, en tout cas aucun déclaré…