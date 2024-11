Le Consortium Jeunesse Sénégal dévoile le programme inédit Yaakaar 2030

Le Consortium Jeunesse Sénégal (CJS) s’apprête à marquer l’histoire de la jeunesse africaine avec le lancement de Yaakaar 2030, un programme associatif d’envergure conçu par et pour les jeunes. Prévu pour le 26 novembre à 9 heures, à l’Espace Jeunes Yaakaar du CDEPS de Guédiawaye, cet événement symbolisera le coup d’envoi d’une initiative dotée d’un financement inédit de 12 milliards de francs CFA (environ 18,5 millions d’euros).

Cette mobilisation de fonds, jamais atteinte par une association dirigée par des jeunes en Afrique, témoigne de la confiance accordée au CJS. L’objectif est clair : transformer le rôle des jeunes en les outillant pour devenir des acteurs clés du développement au Sénégal et sur le continent africain. Yaakaar 2030, qui signifie « espoir » en wolof, se déploie autour de deux projets phares : Yaakaar Jeunesse et Citoyenneté et Yaakaar Jeunesse et Entrepreneuriat (YEAH).

Accompagner 800 000 jeunes, dont 70% de femmes

Le premier, financé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 5,2 milliards de francs CFA, vise à promouvoir la citoyenneté active et l’engagement des jeunes à travers des actions telles que le renforcement des organisations de jeunesse et l’animation territoriale. Le second projet, YEAH, est soutenu par la Fondation Mastercard avec un financement de 6,4 milliards de francs CFA. Son objectif est d’accompagner 800 000 jeunes, dont 70% de femmes, dans des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat, principalement dans le secteur agricole.

Les deux projets combinés devraient bénéficier à un million de jeunes à travers dix régions du Sénégal, parmi lesquelles Dakar, Thiès, Ziguinchor, et Saint-Louis. Selon Sobel Aziz Ngom, Président et Directeur exécutif du CJS, « ce financement permettra d’étendre notre action dans les régions les plus reculées. Nous sommes déterminés à bâtir un avenir où chaque jeune sénégalais pourra développer son plein potentiel ». Ce programme illustre l’ambition du CJS de créer des opportunités durables et inclusives, tout en renforçant l’autonomie des jeunes.

Nouveau chapitre pour des millions de jeunes Africains en quête d’espoir

Le lancement de Yaakaar 2030 met également en lumière la reconnaissance internationale du CJS, qui a su s’imposer comme un acteur de premier plan dans les initiatives en faveur des jeunes. « Cette initiative reflète la confiance de nos partenaires nationaux et internationaux dans la jeunesse sénégalaise en tant qu’actrice du changement », a souligné Sobel Aziz Ngom.

Cheikh Oumar Diallo, Coordinateur général du Réseau d’Action des Volontaires de Yaakaar, a ajouté que « les jeunes sont les moteurs du changement dans leurs communautés. Le CJS nous aide à renforcer nos compétences et à contribuer activement au développement de notre pays ». Avec Yaakaar 2030, le Sénégal ne se contente pas de donner une voix à sa jeunesse, il redéfinit son rôle dans le développement du pays et du continent. Ce programme ouvre un nouveau chapitre pour des millions de jeunes Africains en quête d’espoir et d’opportunités.