Le Conseil International des Archives a tenu sa 3è conférence au Cameroun

Placé sous le haut patronage du président de la République, le palais des congrès de Yaoundé a servi de cadre du 24 au 30 novembre 2018, à la tenue de la 3è conférence du Conseil International des Archives (ICA).

Ces assises avaient pour thème : « Archives : Gouvernance, Mémoire et Patrimoine ». Il s’agit en fait, de faire des archives, un levier de développement. « L’objectif de cette rencontre est d’inciter au développement et à la modernisation des archives, au sein des administrations publiques, et autres structures, en vue du développement du Cameroun et de l’Afrique. La réhabilitation des archives nationales du Cameroun est très importante. Cela nécessite donc une grande sensibilisation au sein des décideurs », a confié Anthéa Seles, secrétaire générale de l’ICA (Conseil International des Archives).

Le Conseil International des Archives (ICA) a donc pour objectif la gestion efficace des archives et la conservation, le traitement et l’utilisation du patrimoine archivistique mondial ; à ce titre, il représente les professionnels des archives du monde entier.

L’ICA est une organisation neutre non-gouvernementale, financée par ses membres et dont l’action est liée aux activités de ses membres très divers. Depuis plus de 60 ans, l’ICA rassemble les institutions d’archives et les professionnels à travers le monde pour défendre la gestion efficace des archives et la protection matérielle du patrimoine écrit, pour produire des normes reconnues et de bonnes pratiques et pour encourager le dialogue, les échanges et la transmission de ces connaissances au-delà des frontières nationales. Fort d’environ 1900 membres provenant de 199 pays et territoires, la vocation du Conseil est de canaliser la diversité culturelle portée par ses membres pour dégager des solutions professionnelles efficaces et faire surgir une profession ouverte aux innovations et aux adaptations.

L’ICA considère qu’un archivage efficace est une pré-condition essentielle pour une bonne gouvernance, le respect de la loi, la transparence administrative, la conservation de la mémoire collective de l’humanité et l’accès des citoyens à l’information.

L’ICA est une organisation à dimension réellement internationale, qui œuvre avec les décideurs au plus haut niveau. Il travaille en étroite collaboration avec des organisations intergouvernementales comme l’UNESCO et le Conseil de l’Europe . Il a également de forts liens avec d’autres organisations non gouvernementales, comme le Comité international du Bouclier Bleu.

Les archives représentent une richesse sans équivalent. Elles sont le produit documentaire de l’activité humaine et en tant que telles constituent des témoignages irremplaçables des événements passés. Elles garantissent le fonctionnement démocratique des sociétés, l’identité des individus et des communautés et la défense des droits de l’homme. Mais ce sont des objets fragiles et vulnérables. L’ICA consacre ses efforts à protéger et à garantir l’accès aux archives par la communication sur le métier, l’établissement de normes, le développement professionnel des archivistes et la mise en œuvre d’un dialogue entre archivistes, décideurs, producteurs et utilisateurs des archives.

L’ICA promeut le rôle central des archives dans la défense des droits des individus et des Etats, et dans la garantie de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pour ce faire, l’ICA insiste sur la gestion du cycle de vie du document, la conservation des archives en tant que source de la mémoire des nations et des sociétés et sur l’accès le plus large possible à cette mémoire. L’ICA s’efforce de développer une meilleure compréhension entre les sociétés en encourageant la coopération internationale, tout en respectant la diversité culturelle et linguistique.

L’ICA défend l’importance des archives et de leur gestion auprès des décideurs, tout en offrant des possibilités de contacts professionnels, d’échanges d’information, de recherche et d’enseignement, et tout en prenant l’initiative dans l’élaboration de bonnes pratiques et de normes qui sont un outil essentiel pour les professionnels. L’ICA constitue une source centrale d’information sur les archives et le rôle de l’archiviste pour la société.

La 3è conférence internationale de l’ICA a permis au Cameroun de devenir le tout premier pays du continent africain à organiser cet événement culturel et scientifique de grande importance.