Le Congrès de médecine générale d’Alger placée sous le signe du renforcement des compétences et de l’unité panafricaine

Le 3ème Congrès africain et panarabe de médecine générale, jumelé au 9ème Congrès national de médecine générale, se tient du 12 au 14 décembre 2024 au Centre International des Conférences Abdelatif Rahal à Alger. Cet événement, organisé par la Société algérienne de médecine générale (SAMG) sous la présidence du Dr Abdelkader Tafat, vise à renforcer les connaissances des praticiens tout en mettant en lumière le rôle essentiel de cette spécialité médicale dans le système de santé.

Cette édition réunit des participants issus des 58 wilayas d’Algérie ainsi que des représentants de plusieurs pays africains et arabes. Parmi les invités de marque figurent les présidents de la Société africaine de médecine générale et de médecine de famille, de la Ligue arabe des Sociétés de médecine générale, ainsi que les dirigeants des sociétés savantes des pays partenaires.

Le Dr Abdelkader Tafat souligne que l’objectif principal de ce congrès est l’amélioration des compétences des médecins généralistes, tout en valorisant leur rôle dans la prise en charge primaire. « Le généraliste doit être le premier interlocuteur du patient avant le recours à un spécialiste. L’OMS estime que 80% des soins peuvent être assurés à ce niveau, ce qui bénéficie à la fois au patient et au système de santé en réduisant les coûts », explique-t-il.

Un programme riche et innovant

Cette édition propose une programmation éclectique avec :

24 conférences de haut niveau,

20 ateliers pratiques,

4 séances de simulation,

3 panels de discussion,

12 colloques,

20 communications affichées.

Les thématiques abordées incluent les aspects éthiques et réglementaires de la pratique, le rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans les soins primaires et les enjeux contemporains de la médecine générale.

En avril 2024, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place une commission pour élaborer un programme d’études spécialisées en médecine générale. Ce programme devrait voir le jour dès l’année universitaire 2025-2026, marquant une étape importante pour la reconnaissance et la modernisation de cette spécialité.

Historique des éditions précédentes

Depuis sa création, le Congrès national de médecine générale est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels de santé en Algérie. Les premières éditions ont mis l’accent sur les défis locaux et la formation continue. Le 1er Congrès africain et panarabe, organisé en 2020, a marqué une ouverture continentale, avec une collaboration accrue entre les pays africains et arabes. Le 2ème Congrès en 2022 a approfondi ces liens en abordant les enjeux de santé publique partagés, notamment l’accès aux soins primaires et la lutte contre les maladies chroniques.

Chaque édition renforce l’idée que la médecine générale est un pilier essentiel des systèmes de santé et un vecteur d’égalité dans l’accès aux soins.

Ce congrès constitue une nouvelle étape vers une médecine générale plus performante et accessible, au service des populations africaines et arabes.