Après nous avoir longuement bercé avec son single « Où est le mariage », la diva Shan’L, qu’on ne présente plus, nous est finalement revenue avec le clip officiel de l’œuvre. Un opus qui cumule déjà plus de 180 000 vues sur la chaîne YouTube de la chanteuse et qui fait jaser les internautes.

« Où est le mariage » : un clip vidéo qui ne fait pas l’unanimité ?

Il faut dire que pour cette nouvelle sortie qui réunit la « Panthère » Shan’L et l’« Aigle » Fally Ipupa, l’attente des internautes était énorme. Et pour cause, le formidable avant-goût que Shan’L et ce dernier avaient donné à leurs auditeurs respectifs en dévoilant à l’occasion un extrait pixélisé de l’œuvre, quelques jours plus tôt.

Aussi, depuis la nuit du 6 novembre 2020, date de sortie du clip vidéo, chaque internaute y va-t-il de son commentaire sur la page officielle Facebook de la diva. Si l’ensemble de ces internautes s’accordent sur le fait que le duo offre une magnifique performance vocale sur cette belle mélodie qui donne son rythme au morceau, les avis restent cependant mitigés en ce qui concerne la qualité du clip officiel.

Nombreuses sont, en effet, les personnes qui reprochent, aux deux artistes, le manque de complicité sur ce morceau. Pour une œuvre qui prône l’amour et qui en plus aborde la question du mariage, elles auraient bien aimé voir les deux partenaires nous présenter un scénario digne des plus grandes romances. Cela les laisse un peu sur leur faim. Mais cet état de chose ne les a toutefois pas empêchés de féliciter Shan’L pour avoir décroché cette collaboration fortuite avec la star congolaise.

Pour sa part, la rédaction d’AFRIK.COM se joint aux fans pour saluer les efforts déployés par Shan’L pour rendre le plus agréable et mémorable possible ce featuring avec le grand Fally Ipupa.