Le Centre Pasteur du Cameroun a de nouveaux dirigeants

Nommée Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun par décret présidentiel N°2017/424 du 07 août 2017, le Pr Elisabeth Carniel a été officiellement installée dans ses fonctions par André Mama Fouda, Ministre de la Santé Publique du Cameroun le 18 septembre 2017.

C’était en présence de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Cameroun Gilles Thibault. La cérémonie a eu lieu au Cercle Municipal de Yaoundé. C’était également l’occasion d’installer le Dr Suzanne Belinga, nommée Directeur Général Adjoint du CPC.

Le Pr Elisabeth Carniel est médecin de formation, avec un diplôme de médecine tropicale. Après avoir exercé son activité au Bangladesh, elle est repartie en France et a obtenu un doctorat es Sciences. Elle a ensuite intégré l’Institut Pasteur de Paris, où elle a dirigé un laboratoire combinant des activités de recherche fondamentale et de santé publique (Centre National de Référence et Centre Collaborateur de l’OMS). Elle a ensuite effectué un séjour sabbatique de deux ans au « Brigham and Women’sHospital » (Harvard Medical School) à Boston (Etats Unis). De retour à l’Institut Pasteur, elle est devenue chef de l’Unité de Recherche Yersinia. Au cours des trois dernières années, elle a également exercé une fonction de Conseiller Scientifique auprès du Directeur de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire.

Le Dr Suzanne Belinga est quant à elle médecin biologiste formée en Belgique à la Faculté Notre Dame de la Paix de Namur et à l’Université Catholique de Louvain. Elle a fait ses années d’internat en biologie médicale aux Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles. Après sa formation en 1999, elle fait sa carrière de médecin biologiste principalement au Centre Pasteur du Cameroun où elle est nommée chef de service du laboratoire d’hématologie en 2009. Elle assure les fonctions de Directeur Médical du Centre Pasteur depuis Juin 2012.