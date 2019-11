Le Centre Pasteur célèbre ses 60 ans au Cameroun

Du 12 au 22 novembre 2019, les festivités marquant la célébration des 60 ans du Centre Pasteur au Cameroun se déroulent à Yaoundé, la capitale camerounaise. L’évènement a donné lieu, pour la première fois en territoire camerounais, à la tenue du conseil des directeurs des 32 structures du réseau international de l’Institut Pasteur.

Cet évènement était également ponctué par l’inauguration du nouveau bâtiment du Centre Pasteur à Yaoundé, d’une journée portes ouvertes, d’un symposium scientifique au palais des Congrès de Yaoundé sur le thème : « Les avancées scientifiques au service du contrôle des maladies infectieuses », puis d’une campagne de dépistage du cancer de la prostate et du foie à coûts réduits.

Mais, par-dessus tout, « la célébration des 60 ans du Centre Pasteur du Cameroun a permis de saluer le chemin parcouru par cette institution, depuis sa création en 1959, comme laboratoire de référence au sein du système de santé du Cameroun », annonce l’institution dans un document officiel.

Les objectifs du « Symposium pour les 60 ans du Centre Pasteur du Cameroun » visent à offrir une opportunité de partage multidisciplinaire et multisectoriel des grandes avancées de la recherche et des perspectives majeures dans le contrôle des maladies infectieuses. Les échanges se sont focalisés sur les résultats récents de la recherche scientifique, les stratégies de prévention, le diagnostic, la surveillance, la réponse aux maladies infectieuses et leur contrôle.

Quant au programme scientifique dudit « Symposium », il comprend des conférences plénières présentées par des orateurs invités, reconnus au niveau national et international pour leur contribution dans la lutte contre les maladies infectieuses; de courtes présentations orales sélectionnées sur la base de leur qualité; des posters; et des stands dédiés aux entreprises nationales et internationales. Ce symposium représente une grande opportunité pour interagir avec des experts de la lutte contre les maladies infectieuses.

Pendant ces festivités, l’occasion a été donnée aux entreprises et aux établissements désireux d’exposer leurs produits et services de le faire dans des stands qui leur étaient réservés.