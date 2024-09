Le Camerounais Philémon Yang préside la 79ème Assemblée générale de l’ONU

Mardi 10 septembre 2024 à 15h, heure de New-York, s’est ouverte la 79e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, sous le thème « l’unité dans la diversité pour l’avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous », présidée par l’ancien Premier Ministre camerounais Philémon Yang.

L’assemblée générale des Nations-Unies est la principale instance d’élaboration des politiques des Nations-Unies, rassemblant tous les États membres, offrant un espace de discussion multilatérale unique pour débattre de l’ensemble des thèmes couverts par la Charte des Nations-Unies : chacun des membres y dispose d’un vote égal.

L’assemblée générale prend également des décisions clés pour l’organisation notamment concernant la nomination du Secrétaire Général, sur la recommandation du conseil de sécurité, l’élection des membres non-permanents du conseil de sécurité et l’approbation du budget de l’ONU. Elle se réunit chaque année en session ordinaire de septembre à décembre à New-York. Philémon Yang a été élu président de la 79e session de l’assemblée générale, à New-York, le 06 juin 2024.

Qui est Philémon Yang?

Né le 14 juin 1947 à jukejem-Oku dans la région du Nord-ouest au Cameroun, Philémon Yang a été premier ministre de son Pays, Chef du gouvernement, pendant une décennie, entre 2009 et 2019, et il est le seul a avoir occupé ce poste aussi longtemps au Cameroun. D’autres responsabilités assez importantes au sein du gouvernement camerounais lui ont été confiées, vice-ministre de l’administration territoriale (1975-1979), ministre des Mines et de l’Énergie (1979-1984) et ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République (2004-2009). Depuis 2020 il assure les fonctions de grand chancelier des ordres nationaux à la Présidence de la République.

Sur le plan international, Philémon Yang est considéré comme un diplomate de haut-vol : ancien Haut-Commissaire du Cameroun au Canada (1984-2004), où il a été doyen du corps diplomatique pendant 14 années, il a également conduit plusieurs missions assez importantes en Afrique, notamment auprès de l’Union Africaine. Dans le cadre des activités de l’ONU, M. Yang a été président du comité intergouvernemental pour le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.

Philémon Yang occupe donc le poste de Président de la session de l’Assemblée générale de septembre 2024 à septembre 2025.