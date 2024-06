Ce que les Camerounais attendent de Philémon Yang, nouveau président des Nations Unies

Philémon Yang, ancien Premier ministre camerounais, désigné candidat de l’Afrique pour la présidence de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a été élu, ce 6 juin 2024, au prestigieux poste de président de cette auguste organisation. Il succède ainsi à ce poste à Denis Francis, de Trinité-et-Tobago.

Après son élection, Monsieur Philémon Yang (77 ans), avait déclaré : « Au-delà de nos différends et de notre diversité, nous devons agir ensemble pour promouvoir la paix, faire en sorte qu’il n’y ait pas de guerre et prévenir les catastrophes dans un esprit d’unité ». « Agissons pour le développement durable, la prospérité partagée, l’harmonie avec la nature et un environnement où des ressources abondantes peuvent et doivent être consommées avec modération et sagesse, en prenant des mesures correctives et de transition, afin de faire en sorte que les générations actuelles et futures puissent continuer à en bénéficier, en promouvant la dignité humaine partout, pour tous et dans tous nos pays, et en œuvrant à plus de liberté », avait-il ajouté.

« Je fonde beaucoup d’espoir sur la mandature (01 an) de notre compatriote Philémon Yang. Je souhaite que le problème anglophone y soit débattu de fond en comble, et que d’autres problèmes tels que : les inscriptions de la diaspora sur les listes électorales, le code électoral camerounais, etc, trouvent une solution définitive. Retenons que la crise anglophone n’a que trop duré. Elle a ôté la vie à des milliers de personnes, et a causé pas mal de dégâts dans ces zones, qui autrefois, non seulement avaient de très jolies maisons, mais également, ravitaillaient d’autres régions en produits agricoles de bonnes qualités », indique l’étudiante Sabine T.

« En souhaitant plein succès au nouveau patron de l’Onu, je le prie de ramener la paix dans les zones en crise au Cameroun et ailleurs. Ainsi, son passage à la tête de cette importante organisation, marquera les générations actuelles et futures », ajoute-elle.

Pour l’informaticien Paul Roger Z. , « au vu des postes déjà occupés par Philémon Yang, partant du poste de ministre de 1975 à 1984, en passant par le poste d’ambassadeur du Cameroun au Canada de 1984 à 2004, de secrétaire général adjoint de la présidence camerounaise de 2004 à 2009, et de premier ministre de 2009 à 2019, je n’ai de doute de ce que notre compatriote sera à la hauteur de sa tâche. Il saura encore gagner la confiance du Conseil exécutif de l’Union africaine, de qui, il a bénéficié l’onction ».

« En cette élection de Philémon Yang, laquelle permet à notre pays d’être le 13è pays africain, à diriger cette organisation mondiale, qu’est « l’Onu », je vois plutôt la victoire de tout un continent, qui n’est rien d’autre que : l’Afrique », conclut-il.