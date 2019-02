Le calendrier des matches pour la Coupe du Monde de Rugby RWC 2019

World Rugby et le comité d’organisation Japan Rugby 2019 ont annoncé ce jeudi matin le calendrier des matches pour la Coupe du Monde de Rugby 2019 qui se déroulera au Japon du 20 septembre au 2 novembre.

L’Afrique du Sud, vainqueur de l’édition 2007, affrontera le champion du monde en titre, la Nouvelle-Zélande, le 21 septembre à Yokohama à 18 h 45 heure locale.

Les poules ont été tirées au sort le mercredi 10 mai à Kyoto, au Japon. Le Japon, pays d’acceuil de la Coupe du Monde de Rugby 2019 jouera contre l’Irlande et l’Ecosse dans la poule A, la Nouvelle-Zélande affrontera l’Afrique du Sud, un deuxième qualifié de la zone Afrique et l’Italie dans la poule B, l’Angleterre, l’Argentine et la France figurent dans la poule C et l’Australie, le Pays de Galles et la Géorgie sont dans la poule D.

Le calendrier de l’Afrique du Sud :

21 Sept 18:45 B New Zealand v South Africa International Stadium Yokohama



28 Sept 18:45 B South Africa v Africa 1 City of Toyota Stadium



04 Oct 18:45 B South Africa v Italy Shizuoka Stadium Ecopa



08 Oct 19:15 B South Africa v Repechage winner Kobe Misaki Stadium

Le calendrier de la France

21 Sept 16:15 C France v Argentina Tokyo Stadium



02 Oct 16:45 C France v USA Fukuoka Hakatanomori Stadium



06 Oct 16:45 C France v Tonga Kumamoto Stadium



12 Oct 17:15 C England v France International Stadium Yokohama