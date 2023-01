Le Burkina Faso à nouveau endeuillé par le terrorisme

Les régimes passent, mais le djihadisme persiste au Burkina Faso. Ce jeudi encore, le pays a subi deux nouvelles attaques meurtrières.

Ce jeudi, le Burkina Faso a enregistré deux nouvelles attaques meurtrières. C’est ce qui ressort d’une information rendue publique, ce vendredi, par des sources sécuritaires. La première attaque a fait six morts dans le rang des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) auxquels s’ajoute une femme. Soit un total de sept morts pour cette première frappe qui a ciblé un poste avancé des VDP à Rakoegtenga, une ville de la province de Bam au nord du pays.

La deuxième attaque s’est produite sur l’axe Siena-Saran, dans la province du Nayala, située au Nord-Ouest du pays. Un convoi escorté par des militaires et des VDP est tombé dans une embuscade qui a entraîné la mort d’une dizaine de volontaires et d’un civil. Au total, le bilan des deux attaques fait état de 18 morts dont deux civils, et de nombreux blessés évacués à Ouagadougou pour des soins.

Une nouvelle vague de recrues pour appuyer l’armée

Au regard de ces nouvelles frappes qui font suite à l’enlèvement d’une cinquantaine de femmes à Arbinda, la semaine dernière, et qui continue de défrayer la chronique, il appert que le Burkina Faso n’est pas au bout de ses peines. Les différents changements de régime observés dans le pays, ces derniers mois, n’ont pour l’instant pas encore réussi à juguler l’hydre du djihadisme qui frappe la partie septentrionale du Burkina Faso, depuis 2015.

Ce n’est toutefois pas la volonté d’en finir qui manque aux autorités burkinabè. Il y a tout juste quelques semaines, le gouvernement du Faso a lancé un vaste programme de recrutement de nouveaux volontaires pour appuyer l’armée dans cette lutte. Cette vague de recrutement a démontré l’engouement des jeunes Burkinabè pour défendre leur patrie. En effet, pour des besoins estimés à 50 000, c’est 90 000 personnes qui se sont inscrites. En attendant d’être déployés sur le terrain, ces supplétifs de l’armée sont en train de recevoir une formation civique et militaire.

