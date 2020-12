Le budget des JO Tokyo 2020 augmentent de plus de 18 milliards

Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 prévoit d’augmenter le budget de 27,7 millions d’euros (18,2 milliards FCFA).

Les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 retardés envisageraient de dépenser plus d’argent pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Selon l’agence de presse japonaise Kyodo News, le comité d’organisation prévoit d’augmenter le budget de 27,7 millions d’euros (18,2 milliards FCFA).

Selon les organisateurs, la cagnotte des cérémonies d’ouverture et de clôture, qui doivent être organisées au nouveau stade national, s’élèvent à 131,6 millions d’euros (86,8 milliards FCFA). Une réunion du Conseil d’Administration doit se tenir avec l’augmentation prévue du budget à l’ordre du jour. Selon l’agence de presse japonaise Kyodo News, cette décision est envisagée suite à l’incidence du report d’un an de Tokyo 2020, en raison de la pandémie de Coronavirus.

Les cérémonies devaient initialement coûter 72 millions d’euros (47,5 milliards FCFA) lorsque la capitale japonaise a révélé ses plans au cours du processus d’appel d’offres. Ce montant a ensuite été augmenté de près de 43%, en février de l’année dernière, pour porter le total à environ 103 millions d’euros (plus de 68 milliards FCFA).

En raison de la pandémie de Coronavirus, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été reportés à 2021. Les organisateurs s’attendaient à l’origine à dépenser environ 10,8 milliards d’euros (7 133 milliards FCFA) pour organiser les Jeux, mais il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que le report coûterait 2,3 milliards d’euros (plus de 1 519 milliards FCFA).

Le gouvernement métropolitain de Tokyo paierait 900 millions d’euros (plus de 594 milliards FCFA), le comité d’organisation contribuant à 820 millions d’euros (plus de 541 milliards FCFA). Les 575 millions d’euros (380 milliards FCFA) seraient couverts par le gouvernement japonais.

Tokyo 2020 et le Comité international olympique ont annoncé 50 mesures de réduction des coûts depuis le report, qui, selon eux, permettront d’économiser 241 millions d’euros (plus de 159 milliards FCFA). Les organisateurs cherchent également à dépenser 801 millions d’euros (529 milliards FCFA) pour les mesures contre le Covid-19, car ils souhaitent organiser des Jeux réussis. Les Jeux olympiques doivent avoir lieu du 23 juillet au 8 août 2021, suivis des Jeux paralympiques, prévus du 24 août au 5 septembre 2021.