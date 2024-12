Coopération Japon – Cameroun : inauguration du débarcadère et du marché aux poissons de Youpwe, à Douala

C’est devant un impressionnant parterre de personnalités, que le premier ministre camerounais, Chief Joseph Dion Ngute, qu’accompagnaient S.E. MINAMI Kentaro ambassadeur du Japon au Cameroun, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral, avait, en date du 27 décembre 2024, déclaré officiellement fonctionnel, le débarcadère et le marché aux poissons de Youpwe, situé dans le 2è arrondissement de la ville de Douala.

Ce joyau architectural, qui a coûté 7,3 milliards de francs cfa, et dont les travaux ont commencé en mars 2020, s’étale sur une superficie de 6100 m². Il est constitué ainsi qu’il suit :

un quai de débarquement et d’embarcation des pirogues de pêche, et de transport sur une longueur de 156 m, pouvant accueillir 70 pirogues à la fois,

deux grues mécaniques pour faciliter le chargement et le déchargement des colis

une route linéaire de 200 baromètres

un bâtiment du marché sur une superficie de 3211 m², constitué d’un rez-de-chaussée. il s’agit des espaces de vente de produits en gros, des espaces de vente des produits halieutiques frais et secs, des espaces de vente des produits transformés

des cages de conteneurs oxygénés

de grands groupes électrogènes de 75 KVA

un poste de gaz

un bloc administratif,

un espace de restauration

un château d’eau

un entrepôt de glaces

un compartiment de boutiques

des toilettes publiques

un entrepôt de stockage provisoire

un entrepôt de stockage temporaire d’eau usée

une unité de fosses sceptiques

des parkings

des équipements de communication

une clôture

« Dans sa stratégie de développement à l’horizon 2030, le Cameroun se donne pour ambition d’assurer son autosuffisance alimentaire et de conquérir les marchés de la sous-région, à travers notamment la modernisation de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture. Cette ambition se matérialise dans le cadre de la politique de l’import substitution décidée par le président de la République, S. E. Paul Biya, et prend une envergure particulière, grâce au plan intégré d’import–substitution agropastoral et halieutique » ; indique Chief Joseph Dion Ngute.

Plusieurs projets du Japon au Cameroun

« Cette infrastructure, qui est inaugurée ce jour, est un véritable levier pour le développement de l’économie bleue et de la pêche artisanale dans la région du Littoral. Elle va contribuer à améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations de chargement, ainsi que les conditions hygiéniques de commercialisation du poisson. J’invite en conséquence, le Maire de la ville, la communauté des pêcheurs et les utilisateurs à en faire bon usage », conclut-il.

« J’attendais avec impatience cette inauguration. Je suis très heureux que le Japon ait pu mettre en œuvre ce projet. Les produits de la pêche occupent une place très importante dans l’alimentation », déclare S.E. Minami Kentaro, ambassadeur du Japon au Cameroun. « Cette infrastructure va permettre un approvisionnement stable des produits de la mer », ajoute-t-il.

Il faut signaler qu’en dehors du projet d’amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Youpwe, le Cameroun a déjà bénéficié plusieurs projets dans le domaine de la pêche, donc les signes significatifs sont la construction et l’équipement du Centre de pêche de Maga, dans l’Extrême-Nord en 1985, la construction du Centre communautaire de pêche artisanale de Kribi, inauguré en 2006, le Projet d’appui en matériels et équipements communautaires de pêche artisanale de Kribi. Dans le cadre du programme de développement économique et social du gouvernement camerounais, la formation au Japon et le renforcement des capacités techniques de nombreux cadres du ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales (Minepia), en matière de pêche et d’aquaculture.

Des réalisations dans les secteurs de l’éducation, de la santé

Aussi, convient-il de souligner que le domaine de la pêche n’est pas le seul à bénéficier d’un accompagnement du Japon. Des réalisations de ce partenaire stratégique s’observent aussi bien dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et dans la dynamique de mise en place d’infrastructures socio-économiques.

Pour la ménagère Suzanne T., « le projet d’amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Youpwe, traduit la volonté du gouvernement camerounais, de moderniser ses outils de production, d’optimiser la sécurité sanitaire des produits de la pêche, en même temps, de promouvoir le travail décent ».

« Construire, c’est bien ! Mais entretenir, c’est encore mieux ! Je serai heureuse de toujours voir la clarté de ce don japonais, fruit d’une coopération fructueuse avec notre pays », conclut-elle.