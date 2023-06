Lauréat du prix de l’économie mondiale, le Béninois Léonard Wantchékon a reçu sa distinction

Le professeur Léonard Wantchékon, récemment nominé pour le prix de l’économie mondiale de l’Institut de Kiel a reçu sa distinction, ce lundi, en Allemagne. Une nouvelle récompense qui s’ajoute à la liste interminable de prix et de distinctions qui jalonnent le parcours et la carrière de cet économiste.



Son nom figure sur la très restreinte liste des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne ayant réussi à s’imposer par leurs compétences dans le landerneau scientifique américain et mondial par ricochet. Quand on sait que c’est d’un pays francophone d’Afrique subsaharienne qu’il vient, on est sans conteste encore plus impressionné. Lui, c’est Léonard Wantchékon, professeur de Sciences politiques et d’Économie à l’université de Princeton aux États-Unis. Il est également le fondateur et président de l’African School of Economics (ASE), une prestigieuse école livrant sur le marché de l’emploi, à l’échelle africaine et mondiale, des économistes de haut calibre.

Une nouvelle distinction pour un économiste de haut vol

L’expérience de l’African School of Economics a débuté au Bénin, en 2014, avant de s’étendre vers d’autres pays africains comme la Côte d’Ivoire, et même hors du continent. Cette rapide extension géographique se justifie, entre autres, par les résultats flatteurs accumulés par l’école en peu de temps, et qui se traduisent par la qualité des étudiants formés ainsi que les nombreuses opportunités de carrière mises à la disposition de la jeunesse africaine. En dehors de la qualité de ses travaux scientifiques, les accomplissements de l’ASE font partie des éléments essentiels qui ont achevé de convaincre le jury du prix de l’économie mondiale de l’Institut de Kiel, dont l’édition 2023 met l’accent sur le développement de l’Afrique, de la nécessité d’attribuer cette distinction à Léonard Wantchékon dans la catégorie « Économie ».

Voyons, pour nous en convaincre, le raisonnement du jury : « Léonard Wantchékon n’est pas seulement un économiste politique, un historien de l’économie et un économiste du développement exceptionnel, mais aussi un entrepreneur scientifique clairvoyant et affirmé. Son point de vue unique sur l’économie du développement – notamment façonné par son parcours personnel – ses méthodes scientifiques innovantes et ses travaux révolutionnaires qui en résultent publiés dans des revues de premier plan lui ont valu une reconnaissance mondiale dans la profession ».

Et d’enchaîner : « Avec l’African School of Economics (ASE), qu’il a fondée et dirige, il ouvre la voie aux étudiants africains pour recevoir une formation en économie reconnue internationalement. Le programme ASE reflète la perspective unique de Léonard Wantchékon sur les questions économiques en combinant une formation méthodologique rigoureuse avec un contenu multidisciplinaire sur le passé et le présent de l’Afrique ».

Désigné lauréat du prestigieux prix, en avril 2023, aux côtés de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala (dans la catégorie « Politique ») et de l’Éthiopienne Eleni Gabre-Madhin (dans la catégorie « Affaires »), Léonard Wantchékon a reçu sa distinction ce lundi à la State House de Kiel.

« Le développement est essentiellement politique »

La cérémonie de remise du prix a été pour Léonard Wantchékon l’occasion de se lancer dans une véritable démonstration théorique sur la question du développement. « Le fil conducteur des différentes étapes de ma carrière universitaire peut être résumé en un simple dicton : “le développement est essentiellement politique”. Bien que cette remarque puisse sembler banale pour un public comme celui-ci, permettez-moi d’expliquer plus en détail la signification de cette phrase », a d’abord lancé le natif de Doga-Vêdji. Avant de faire une démonstration magistrale bâtie sur ses publications.

En conclusion à cette démonstration, le lauréat du prix de l’économie mondiale de l’Institut de Kiel affirme : « Le développement est, dans l’ensemble, politique. Un plus grand nombre de nos interventions devraient être orientées vers l’appropriation collective des institutions politiques par tous les membres de la société, et non par quelques privilégiés, afin que ces citoyens ou ces masses puissent prendre le contrôle de leurs voies de développement ».

Une volonté inébranlable de servir l’Afrique

La réception de la récompense a également été pour Léonard Wantchékon l’occasion de revenir sur son passé d’étudiant exclu pour son militantisme pro-démocratie dans un régime dictatorial, de prisonnier politique et d’évadé de prison. Lequel passé lui faire dire que « des miracles s’accomplissent lorsqu’une détermination folle rencontre l’opportunité ».

Cette nouvelle distinction décrochée par l’économiste a beaucoup de valeur à ses yeux. Et ceci, pour plusieurs raisons parmi lesquelles, l’Afrique. « Cette reconnaissance est d’une grande importance pour moi, car ce prix met l’accent sur l’Afrique. Je suis ravi de partager cette reconnaissance avec mes collègues Ngozi Okonjo-Iweala et Elleni Gabre Madhin, qui symbolisent l’excellence et l’engagement en faveur du progrès social et économique sur le continent », a-t-il martelé.

Le profond attachement qui le lie à son Afrique natale, la trentaine d’années passées en Amérique du Nord, n’en a pas altéré un iota. C’est pourquoi il se bat, au quotidien, pour donner plus d’envergure à l’African School of Economics qui, en moins d’une décennie d’existence, a construit un véritable label. Ainsi, parlant du programme de formation de l’ASE, Léonard Wantchékon peut affirmer : « Il fournit ainsi aux étudiants, non seulement un haut niveau de compréhension du développement à travers le continent, mais les pousse également à aspirer à de plus hauts sommets, à exiger davantage d’eux-mêmes et de leurs dirigeants ».

Et d’ajouter : « Dans la poursuite de cet « ajustement » de ce que l’Afrique pourrait être, je suis également extrêmement fier d’annoncer, ce soir, que l’ASE s’étend désormais géographiquement à des campus régionaux, à Zanzibar, au Nigeria et dans les Caraïbes, et que nous élargissons également nos programmes avec des écoles d’arts et de sciences, de commerce, d’administration publique et d’ingénierie ». Instauré depuis 2005 par l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale et ses partenaires, la Ville de Kiel et la Chambre de commerce du Schleswig-Holstein, le prix est décerné chaque année à des personnalités influentes de la politique, des affaires et de la science, qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l’établissement d’une société juste et protectrice fondée sur l’initiative et la responsabilité individuelles.