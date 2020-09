Lapiosh : un artiste qui a du parcours (vidéo)

Artiste congolais né le 18 janvier 1988, Lapiosh est un ex-membre des groupes afro-urbains « Selesao » et « Jam&Co’’. Illance véritablement sa carrière solo en 2013 en enchaînant plusieurs collaborations. Ayant bien roulé sa bosse en France, il fait partie de ces artistes qui ont participé à la vulgarisation de la musique Afro en France.

C’est avec le titre « Ekrazemen » sorti en 2014 que Lapiosh sera révélé au grand public. Ce qui lui a permis d’intégrer le Wati B où il sortira un autre titre à succès : ‘’Drible facile’’ en collabo avec Dry qui était aussi membre du même label à cette époque.

Un artiste talentueux

Lapiosh a alors toutes les qualités qu’un bon maître de cérémonie doit avoir. Il est à la fois batteur, guitariste, danseur, vocaliste et également très bon interprète, ce qui lui permet d’être un bon performer tant en studio que sur scène. Depuis 2018 Lapiosh a rejoint le label Ricci Ns Prod, il ne cesse d’être productif. Il a sorti tour à tour les singles « Dans le Noir », « Crav », « Tobina », « Celebration », « Zela » et aujourd’hui il a sorti « la danse du coude » question de confirmer qu’il est un artiste super inspiré.

La danse du coude, du bon Ndombolo à la sauce congolaise

Musique faite dans le strict respect de la mouvance Ndombolo made in Congo, la danse du coude est cette chanson entraînante qui ne laisse personne indifférent. Les kiffeurs de bon ndombolo ne pourront que prendre leur pied sur cette musique à la mélodie très cadencée. La guitare solo jouée en lead seule arrive à faire bouger la tête. La voix de l’artiste sur cet instrumental rend le tout agréable. Comment ne pas esquisser le pas de la danse du coude. Le clip réalisé par Dan Scott a tout pour plaire, un clip dans lequel les danseurs et les populations venues nombreuses se trémoussent sur cette chanson. Ne te retiens pas et laisse toi emporter par la coqueluche de la danse du coude de Lapiosh.