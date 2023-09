Lancement de la fondation de la société Plantations et Huileries du Congo

Le 5 septembre 2023, la société Plantations et Huileries du Congo (PHC), le plus grand producteur industriel d’huile de palme en République Démocratique du Congo, a annoncé le lancement de sa Fondation à l’occasion de la Journée mondiale de la Charité. Cette journée, célébrée chaque année, est l’occasion de sensibiliser à l’action caritative et de promouvoir la solidarité aux niveaux national et international. Dans cet esprit, les PHC ont choisi cette date symbolique pour lancer leur fondation et renforcer leur engagement en faveur du développement social en RDC.

La Journée mondiale de la Charité est née d’une initiative de la société civile hongroise pour commémorer la mort de Mère Teresa. En 2012, les Nations unies en ont fait un jour férié international, offrant ainsi une plateforme pour les actions caritatives. Cette journée sert à rappeler que de simples actes de charité peuvent atténuer les pires effets des crises humanitaires et créer des sociétés plus inclusives et plus résilientes.

La Fondation PHC s’est engagée à avoir un impact positif dans des domaines clés qui contribuent au bien- être général et au développement des communautés qui vivent autour des sites où elle opère. Elle vise à promouvoir la prospérité et le développement durable dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies dans les domaines de la santé, de l’accès à l’eau potable, de l’éducation, du logement, de l’énergie et de l’environnement, des infrastructures et de l’agriculture sur ses trois sites – Boteka, Yaligimba et Lokutu.

L’impact de la Fondation ne se fera pas seulement sentir dans les communautés où elle opère, mais il s’étendra également à l’ensemble du pays alors qu’elle se lance dans une mission visant à promouvoir une prospérité partagée pour tous en RDC. Les PHC se sont engagées à soutenir des initiatives qui permettront aux communautés de se développer, et c’est un défi que la société est prête à relever pour émettre un impact positif.

«Nous pensons que la prospérité doit être partagée équitablement et que chaque individu doit avoir la possibilité de mener une vie épanouie. En lançant la fondation, nous souhaitons apporter des changements significatifs et durables dans les communautés où nous opérons. Nous voulons être un catalyseur de progrès et de croissance pour tous », déclare Monique Gieskes, Directeur Général des PHC.

En outre, la Fondation PHC s’engagera à mettre en œuvre des programmes qui favorisent l’inclusion sociale, l’égalité des chances et la durabilité. En s’associant directement avec les communautés locales, elle vise à créer un changement durable et un avenir meilleur pour les habitants de la RDC tout en fournissant des solutions durables.