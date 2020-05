D’éminentes personnalités de la musique, du cinéma, du sport, de la société civile et du secteur privé joignent leur force pour lutter contre la pandémie du coronavirus en Afrique.

MIEUX LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE

L’Alliance #INFORAFRICA contre le coronavirus vise à répondre aux défis auxquels le continent africain est confronté dans la lutte contre le coronavirus. La campagne mobilise des centaines d’influenceurs, célébrités et leaders d’opinion pour d’une part, délivrer des messages de prévention sur l’ensemble du continent, et d’autre part soutenir des initiatives locales innovantes contre le virus.

#INFORAFRICA s’appuiera sur la voix et les réseaux d’influenceurs internationaux dans différentes langues du continent, ainsi que les médias nationaux et locaux, la télévision et la radio. La campagne #INFORAFRICA travaillera également en partenariat avec les autorités locales ainsi que les chefs traditionnels afin d’assurer une large diffusion des messages de santé publique.

La campagne #INFORAFRICA compte déjà le soutien de nombreux influenceurs et célébrités du continent, parmi lesquels la légende mondiale Awilo Longomba, le comédien britannique d’origine congolaise Eddie Kadi, la superstar ivoirienne Afro B, la journaliste, activiste et auteure Isha Sesay, le chanteur Mohombi, la superstar nigériane de Nollywood Destiny Etiko, l’acteur et politicien ghanéen John Dumelo, les footballeurs Tresor Lualua et Yannick Bolasie.

S’exprimant sur le lancement de la campagne #INFORAFRICA, Eddie Kadi, a déclaré: «Alors que le virus se propage au-delà des capitales africaines, #INFORAFRICA, une campagne unique à l’échelle du continent, et la première du genre, aidera à amplifier les messages de santé publique pour mieux contenir la pandémie en Afrique. En ces temps exceptionnels, les artistes et influenceurs doivent faire leur part et se rassembler pour transmettre des messages d’espoir et d’unité. »

