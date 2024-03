Lancement d’un réseau d’avocats spécialisé dans la protection des journalistes en Afrique

Dans une initiative sans précédent visant à renforcer la protection des journalistes, notamment ceux spécialisés dans l’investigation en Afrique de l’Ouest, Reporters sans frontières (RSF) a lancé un réseau d’avocats dédié. Cette démarche intervient dans un contexte où les professionnels de l’information font face à d’importantes menaces, incluant persécutions, attaques physiques, et arrestations arbitraires, en raison de leurs travaux d’investigation et de leurs révélations. L’objectif principal de ce réseau est de fournir une assistance juridique cruciale aux journalistes dans le besoin, ainsi que de les informer sur leurs droits.

Le réseau, composé d’une dizaine d’avocats volontaires, a été établi à la suite d’une consultation tenue en février 2024 à Lomé, Togo. Cette rencontre a vu la participation d’avocats expérimentés de divers pays de la région, ainsi que des organisations de défense de la liberté de la presse et des journalistes ayant personnellement subi des répressions. Sadibou Marong, Directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, a souligné l’urgence de répondre aux graves attaques subies par les journalistes dans la région, allant du Niger au Sénégal.

La société civiles face aux juntes

La création de ce réseau est d’autant plus pertinente dans un contexte où les atteintes à la liberté de la presse se multiplient en Afrique de l’Ouest. Les autorités, en contournant les textes liés à la dépénalisation des délits de presse, et certaines juntes, en mettant la pression sur les professionnels de l’information, contribuent à un environnement de plus en plus hostile. C’est dans cette optique que l’avocat sénégalais Moussa Sarr a qualifié l’initiative de primordiale, soulignant qu’elle servira de cadre d’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

Ce projet soulève également une question plus large concernant le rôle des avocats et de la justice en Afrique. En effet, dans de nombreux pays africains, le système judiciaire est confronté à des défis tels que l’accès limité à la justice, le manque de ressources, et parfois une influence politique, qui peuvent compromettre l’indépendance judiciaire et l’accès équitable à une protection juridique. L’engagement de RSF et de son réseau d’avocats souligne l’importance cruciale de soutenir non seulement les journalistes, mais aussi de renforcer les systèmes judiciaires dans la région pour garantir que les droits de l’homme et la liberté de la presse soient respectés et protégés.

L’initiative de RSF en Afrique de l’Ouest est donc un pas important vers la protection des journalistes et la promotion d’une presse libre. Elle rappelle aussi que la défense des libertés fondamentales repose non seulement sur le courage des journalistes mais aussi sur le soutien des structures juridiques et des avocats dévoués à la cause de la justice et de la vérité.