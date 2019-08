Laisser une trace dans sa tête et dans son coeur

Si vous et votre Jules vivez séparément ou même ensemble, faites de son appartement et de son coeur votre deuxième « chez-vous » ni vu ni connu. Comment ? En le parsemant de petits objets ou de grandes attentions.

Voici quelques suggestions pour maintenir la flamme. Mais attention, tout cela suppose que monsieur soit l’homme d’une seule femme, c’est-à-dire vous, car si son autre « moitié » en arrivait à trouver toutes ces petites surprises, je vous laisse imaginer la suite ! Aussi, ne le faites pas trop souvent, au risque d’être prise pour la tigresse jalouse qui veut marquer son territoire ou la fille un peu trop fleur bleue. Dans tous les cas, il ne vous en voudra certainement pas d’avoir oublié ces quelques éléments chez lui…

Un portrait de vous

Loin des yeux, près du coeur, comme on dit ! Quoi de mieux que de le rappeler à votre bon souvenir qu’une photo de votre meilleur profil agrémenté de votre plus beau sourire ? Glissez-la dans une de ses poches, sous son oreiller ou dans un tiroir pour qu’il la trouve en votre absence.

Un bon repas tout fait

Imaginez la scène. Il rentre du travail, fatigué, affamé et pense à se jeter sur ses céréales préférées. Mais en ouvrant le réfrigérateur pour prendre le lait, il remarque son plat préféré, préparé avec amour et accompagné d’un petit mot gentil. Résultat : vous marquez au moins dix points sur son compteur et s’il ne vous invite pas pour le partager avec lui, il saura vous en remercier comme il se doit à votre prochaine rencontre !

Des dessous sexy

Si vous passez la soirée ensemble et qu’il vous a vu dans un ensemble qu’il a apprécié, rappelez-lui la nuit que vous avez passé en « oubliant » soit le haut, soit le bas ou un accessoire significatif de la tenue chez lui (non sans avoir oublié d’emporter un plan B pour ne pas vous retrouver mal à l’aise dans le métro ou au travail !). C’est simple, vous faites travailler son imagination. Effet garanti sur lui toute la journée.

Votre odeur

Une touche de votre parfum préféré sur son oreiller pendant qu’il a le dos tourné peut s’avérer du meilleur effet. Votre chéri sentira cet effluve sensuel quand vous serez partie et votre jolie personne lui reviendra en mémoire. A l’instar d’un flot de souvenirs d’enfance déclenchés par l’odeur d’un bon gâteau au yaourt dorant au four !

Un mot doux

Non, le romantisme n’est pas mort avec notre adolescence. Oui, les tout petits gestes, même ceux qu’on croit les plus ridicules, font toujours leur effet et entretiennent la flamme. Montrez que vous en pincez pour lui, en lui laissant un petit mot, long ou court, drôle, mignon, sexy, enflammé ou tout ça à la fois, c’est selon votre humeur. Imaginez à l’avance son sourire quand il retrouvera votre prose. Ça n’a pas de prix, non ?

Des préservatifs

Oui, on a dit préservatifs ! Quoi de plus explicite que de laisser bien en évidence chez lui ces petits objets de plaisir ? Si vous êtes dans une nouvelle relation et n’avez pas encore passé le cap, cela lui permettra de savoir exactement ou vous en êtes, surtout si vous n’osez pas aborder la question. Autrement, vous lui signifiez que vous êtes une femme du 21e siècle, qui assume sa sexualité, tout en gardant la tête sur les épaules (et qu’il ne vous fera pas le coup du «chéri-désolé-j’en-ai-pas-allez-on-fait-sans». Et quoi de plus sexy? Le seul risque serait… qu’il les utilise avec une autre.