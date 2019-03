La ville de Houston honore le basketteur Mbah a Moute

Luc Richard Mbah a Moute est un joueur professionnel camerounais de basket-ball évoluant aux Rockets de Houston, en NBA. Il a été honoré par la ville de Houston en raison de l’exemple qu’il donne et de ses actions pour la jeunesse.

Aujourd’hui, le maire et le conseil municipal ont honoré les Rockets pour leurs contributions à la ville en proclamant le 28 novembre 2017 journée de Luc Mbah a Moute à Houston.

La proclamation complète :

« ATTENDU QUE, joueur de basket-ball influent NBA pour les Rockets de Houston, Luc Mbah A. Moute est un serviteur de la communauté et le chef Il sert de conférencier motivateur, partageant son histoire inspirante pour aider les gens à surmonter les défis de la vie et leurs rêves ;. Et,

ATTENDU, il y a quelques années, Luc Mbah A. Moute a lancé le Luc Mbah A. Moute Foundation, une organisation à but non lucratif mondiale dédiée à inspirer les enfants à travers le monde à croire en eux-mêmes, et les nombreuses possibilités pour leur avenir, malgré les épreuves de la vie et les tribulations. Son organisation aide ainsi les jeunes en contribuant à l’amélioration de problèmes tels que l’éducation, la santé et la nutrition; et,

ATTENDU QUE la Fondation Luc Mbah A Moute continue de travailler au nom de la communauté et a besoin de soutien, ainsi que d’aide à divers programmes; et,

ATTENDU QUE, le 28 Novembre, 2017, Luc Mbah A. Moute pour ses innombrables contributions à travers le Luc Mbah A Moute Fondation, surtout l’amour lors de l’ouragan Harvey, la ville de Houston félicite et apprécie Luc Mbah A. Moute pour son service, son impact sur la jeunesse en tant que véritable modèle et en améliorant les communautés grâce à son don de cœur.

PAR CONSÉQUENT, je, Sylvester Turner, maire de la ville de Houston, 28 Novembre proclame par la présente, 2017, comme Mbah A. Moute Day in Houston, Texas « .